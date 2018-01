AGENTS OF S H I E L D - Stasera l' episodio 5x06 dal titolo Fun & Games

AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Stasera il quarto episodio dal titolo "A Life Earned" : 3, 2, 1... Fight!Stasera tornano le avventure degli agenti in un titolo che si ricollega al precedente nel ricordarci che la vita nella colonia è spietata.L'ultima volta avevamo scoperto che la superficie rimasta del pianeta non solo è abitabile, ma ospita la fonte di un segnale radio recante il messaggio di qualcuno che potrebbe aiutare i nostri a capire come tornare a casa.Dal trailer non è chiaro se scopriremo di chi si tratti, come pure ...