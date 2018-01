Adriano Celentano | gli 80 anni rock del Molleggiato

: RT @AndreaNu_: SIGNOR ADRIANO CELENTANO SE LEI HA UNA CERTA ETÀ E HA PROBLEMI DI UDITO NON VEDO PERCHÉ QUESTI PROBLEMI DOBBIAMO PROCURARCEL… - orvgana : RT @AndreaNu_: SIGNOR ADRIANO CELENTANO SE LEI HA UNA CERTA ETÀ E HA PROBLEMI DI UDITO NON VEDO PERCHÉ QUESTI PROBLEMI DOBBIAMO PROCURARCEL… - AntoDisorder : RT @AndreaNu_: SIGNOR ADRIANO CELENTANO SE LEI HA UNA CERTA ETÀ E HA PROBLEMI DI UDITO NON VEDO PERCHÉ QUESTI PROBLEMI DOBBIAMO PROCURARCEL… - magnaniivale : RT @AndreaNu_: SIGNOR ADRIANO CELENTANO SE LEI HA UNA CERTA ETÀ E HA PROBLEMI DI UDITO NON VEDO PERCHÉ QUESTI PROBLEMI DOBBIAMO PROCURARCEL… - infoitcultura : Auguri Adriano Celentano! Era il 1979 e un temporale impedì il concerto del molleggiato qui a Barletta (Giornale di… - MarianaSActress : Quindi domani trasmetteranno il concerto di Adriano Celentano? Menomale dai...così la smettono di rompere le scatol… -

(Di venerdì 5 gennaio 2018)compie 80e l'emozione non ha voce per ringraziarlo di averci intrattenuto per almeno sei di questi otto decenni. È nato il giorno della Befana, ultimo di cinque figli, un dono arrivato quando mamma Giuditta, 45enne, quasi non se lo aspetta più, come i regali dell'Epifania, che tutte le feste si porta via.Comincia a farsi sentire presto, il. Nel 1957, a soli 19, è già il re del'n'roll italiano: i ragazzi impazziscono per quel coetaneo che canta e si dimena come Bill Haley e Jerry Lewis. Nel 1961, in coppia con Little Tony, è il vincitore morale di Sanremo con "24mila baci".Il cinema si accorge di lui e i suoi "musicarelli" sbancano al botteghino. Girando "Uno strano tipo" conosce Claudia Mori, se ne innamora e si precipita a Roma per sottrarla alla corte del calciatore Lojacono. Un sodalizio artistico e ...