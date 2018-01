Action Launcher apre il nuovo anno col botto | tante novità con il nuovo aggiornamento 33

Action Launcher scontato nella nuova versione per il suo compleanno : Per celebrare il quinto compleanno di Action Launcher ecco uno sconto sulla versione Plus e un nuovo aggiornamento anche per Adaptive Pack L'articolo Action Launcher scontato nella nuova versione per il suo compleanno è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Action Launcher arriva alla versione 31 : tante novità - fra cui le cartelle adattive : Ci sono valute alcune beta, ma la nuova versione 31 di Action Launcher adesso è disponibile al download per tutti quanti e non più solo per gli iscritti al programma di beta-tesing.

Altre novità di Oreo su Samsung Galaxy S7 - le chicche dell'aggiornamento Action Launcher : Prima di vedere arrivare l'aggiornamento Oreo a bordo di Samsung Galaxy S7 bisognerà attendere ancora diversi mesi, ma cià non ci vieta di ricorrere ad app terze, così da ottenere fin da subito qualche chicca ereditata proprio dall'ultima major-release di Big G. Diciamo grazie anche stavolta ad Action Launcher, che, arrivato alla versione 30, riprende ancora alcune funzionalità tratte direttamente dall'aggiornamento Oreo, nonché dagli ultimi ...

Action Launcher non perde un colpo : si aggiorna ancora in chiave Pixel 2 e Oreo : Action Launcher continua a migliorare aggiornamento dopo aggiornamento e con l'ultima versione, numero 30, introduce diverse nuove caratteristiche riprese ancora dai Google Pixel 2 e da Android Oreo.