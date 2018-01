Accademie e conservatori | cosa cambia in concreto con il decreto sul 3+2

: Accademie e Conservatori, anche per l’AFAM va a regime il 3+2 Fedeli: “Provvedimento atteso, ora offerta... - ABAVerona : Accademie e Conservatori, anche per l’AFAM va a regime il 3+2 Fedeli: “Provvedimento atteso, ora offerta... - MiurSocial : Conservatori e Accademie, anche per l'#Afam va a regime il 3+2. Qui i dettagli: - corrierelocride : Accademie e Conservatori, anche per l’AFAM va a regime il 3+2. Fedeli: “Provvedimento atteso, ora offerta formativa… - visualfloating : Accademie e Conservatori, anche per l’AFAM va a regime il 3+2 Fedeli: “Provvedimento atteso, ora offerta formativa… - FrancescoGiomi : FINALMENTE ANCHE I BIENNI SPECIALISTICI A REGIME #afam #miur #consbo #sounddesign #musicadafilm... -

Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Il 3+2 va a regime anche per Accademie e. La ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli ha firmato ilche rende finalmente ordinamentali, portandoli fuori dalla fase sperimentale in atto dal 2005, i bienni specializzanti delle istituzioni dell'Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) e che equipara definitivamente i titoli finali con quelli universitari, garantendo un quadro chiaro delle equipollenze. "Si tratta di una novità attesa - spiega Fedeli - che ci mette in linea con il quadro europeo per la riconoscibilità dei titoli e che consentirà finalmente alle istituzioni Afam di garantire un'offerta formativa più ricca e flessibile". "Dal 2012, infatti, non era possibile fare variazioni", ricorda la ministra. "L'offerta formativa, in attesa della messa a regime dei bienni ...