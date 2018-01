Accademie e conservatori - cosa cambia in concreto con il decreto sul 3+2

È sempre la stessa musica - per le arti non ci sono fondi. Come l'Italia estingue il prestigio di Accademie e Conservatori : Stando alle ultime indiscrezioni, non ancora smentite, la risposta della maggioranza parlamentare all'allarme suscitato da sindaci, sindacati, comunità locali per la probabile chiusura di tanti istituti ex pareggiati per l'alta formazione musicale e artistica, è stata "bambole, per voi non c'è una lira". Ovviamente, il riferimento è alla manovra finanziaria in discussione in questi giorni al Senato, dove per musica e ...