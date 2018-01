23 artisti in mostra a Milano contro i tumori del sangue

Licenziato un insegnante per aver mostrato opere di nudo artistico agli studenti Video : 3 Mateo Rueda era l'insegnante di storia dell'#Arte della #Scuola elementare di Hyrum Utah, Stati Uniti che è stato Licenziato per aver mostrato ai suoi studenti di 10-11 anni alcuni dipinti di nudo [Video]. Si trattava di alcune cartoline custodite all'interno della biblioteca della scuola che raffiguravano l'Odalisca di François Boucher, la Bagnante di Valpinçon di Jean-Auguste-Dominique Ingres e Iris Tree di Amedeo Modigliani. ...

Licenziato un insegnante per aver mostrato opere di nudo artistico agli studenti : Mateo Rueda era l'insegnante di storia dell'arte della scuola elementare di Hyrum (Utah, Stati Uniti) che è stato Licenziato per aver mostrato ai suoi studenti di 10-11 anni alcuni dipinti di nudo. Si trattava di alcune cartoline custodite all'interno della biblioteca della scuola che raffiguravano l'Odalisca di François Boucher, la Bagnante di Valpinçon di Jean-Auguste-Dominique Ingres e Iris Tree di Amedeo Modigliani. L'insegnante inizialmente ...

Selezionati 2 artisti italiani per la mostra International Surrealism Now : Milano, 27 dicembre 2017 – Ci sono anche 2 artisti italiani a partecipare alla mostra International Surrealism Now in Portogallo. Sono Daila Lupo e Daniele Gori i 2 artisti Selezionati di recente per l’esposizione internazionale ‘Surrealism Now’ 2017/18 che si sta tenendo in Portogallo, presso il Museo multimediale di Poros a Condeixa-a-Nova e terminerà alla fine [...]

22/12/2017 - Settimopiano - in mostra opere di Achille Pace e di 5 giovani artisti : ... Tavola rotonda con Achille Pace e Marbel (sarà presente un pubblico e verrà trasmessa in streaming) ore 18 vernissage della mostra riflessi e nodi liberi supportato dal caseificio Barone e dalle ...

Fvg - Serracchiani : mostra di icone russe ha alto valore artistico : Palmanova, 18 dic. (askanews) 'Una mostra di alto valore artistico, che dimostra ancora una volta la grande capacità del Friuli Venezia Giulia di attrarre eventi di importante spessore, grazie alla ...

Roma - tre artisti per la pace : la mostra al Centro culturale turco : Il dialogo attraverso l'arte, per gettare ponti tra culture diverse e radicare la pace. In una fase storica di grandi cambiamenti e provocazioni, che rischiano di soffiare sul fuoco di vecchie e nuove ...

Terni - mostra d'arte dei manufatti artistici : Terni "Il Punto" Centro ternano di cultura e l'Associazione di promozione sociale Tempus Vitae organizzano con la collaborazione e presso il Museo Diocesano e Capitolare , Terni via XI Febbraio 8, dal ...

artisti all’…Opera : i costumi e le scenografie della lirica in mostra : La lirica sta vivendo una seconda giovinezza. Ci sono registi come Damiano Michieletto capaci di rendere anche i drammi più impegnativi un fenomeno pop. Merito di tanto studio e dedizione, di quella voglia di innovare che hanno quelli da sempre abituati a lavorare in ambienti un po’ ingessati e, sì, anche del physique du rôle (ne avevamo già parlato, vero? Leggete, e guardate qui ). Se oggi registi e tenori sono acclamati come rock-star, ...

A Laurena di Borrello la mostra 'Labirinto' : il progetto artistico - sociale e culturale di Carmela Calimera FOTO : ... senza distinzione tra Uomo e Donna, portare l'Uomo a ragionare, a comprendere che, come lui, anche la Donna è un Essere Umano, con stessi desideri, necessità e bisogni, in un mondo che evolve perché ...

Mostre HIT PARADE 2016-2017 gli artisti di PAratissima in mostra da venerdì 24 novembre 2017 a domenica 21 gennaio 2018 Mauto Torino : ... soggetti perfetti per esprimere allegria e senso di libertà, emozioni che ben si collegano al concetto di 'potere magico' del viaggio, inteso non solo come spostamento fisico nel mondo ma come ...

Roma. A Palazzo Braschi la mostra artisti all’opera : E’ stata inaugurata al Museo di Roma a Palazzo Braschi la mostra Artisti all’opera, il Teatro dell’Opera di Roma sulla frontiera dell’arte da Picasso a Kendrick 1880 – 2017, visitabile sino all’11 marzo 2018. Grazie alle collezioni dell’Archivio del Teatro…Continua a leggere →