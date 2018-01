17 modi per tenere la casa al caldo senza alzare il riscaldamento e gravare sulla

modica - una serata per i 60 anni di Domenico Pisana : In occasione del 60° compleanno di Domenico Pisana il gruppo dei poeti del Caffè Letterario Quasimodo ha organizzato una serata

Roby Facchinetti a 50 modi per far fuori papà con Francesco il 4 gennaio : caccia dell’aurora boreale : Roby Facchinetti a 50 modi per far fuori papà si sottopone alle prove del figlio Francesco con la promessa di arrivare ad ammirare l'aurora boreale. L'ex Pooh deve quindi mettersi a disposizione di Francesco - che intende vendicarsi delle sue assenze quando era bambino - che non accetterà rifiuti da parte del genitore. Nel lungo viaggio in Lapponia, saranno molte le prove alle quali dovrà sottoporsi Facchinetti, tra tradizioni popolari e ...

Doppio sold out per il concerto di Capodanno a modica : E' andato in archivio con successo l'evento che ha visto protagonisti: la Civica Filarmonica, Chiara Notarnicola, Sabrina Messina e Graziano D'Urso

modica - 17enne investe poliziotto per sfuggire al controllo : 17enne di Modica trasporta droga nel ciclomotore ed investe poliziotto per sfuggire al controllo. Denunciato dalla Polizia di Stato.

Quattro modi per far funzionare i propositi di rimettersi in forma : Li ha raccolti il New York Times, perché "tra il dire e il fare" eccetera eccetera The post Quattro modi per far funzionare i propositi di rimettersi in forma appeared first on Il Post.

Progetti per le scuole di modica : Progetti per la messa in sicurezza di quattro scuole di Modica sono stati inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche 2017-2019

12 modi per bruciare calorie senza andare in palestra : Avete saltato la palestra nell’ultimo periodo, causa ultimi acquisti, natalizi, il pranzo di Natale da organizzare, le feste all’asilo, la cena aziendale? Nessun problema, a patto che non stiate esagerando anche con il cioccolato e le patatine. In questo caso, è fondamentale stare attivi in altro modo. «Molte persone saltano completamente gli allenamenti durante le vacanze e si ripromettono di ricominciare a gennaio – spiega ...

7 modi efficaci per migliorare il QI emotivo : Quando si comincia a frequentarsi, la chimica sessuale, l’infatuazione hanno il sopravvento su tutto il resto, coprendo le personalità, i valori, i modi di pensare, di agire e di vivere le emozioni. Che però sul lungo termine emergono e bisogna imparare a gestirli, per non far naufragare la relazione. Trattasi di intelligenza emotiva e le differenze potrebbero non essere così evidenti come altri fattori di compatibilità – per esempio, la ...

modica - safety e security per Capodanno : Vietato sparare fuochi d'artificio e vendere bevande alcoliche per Capodanno. L'ordinanza dello scorso anno permane anche stanotte

Il cioccolato di modica a Pozzuoli per la Festa del Pingue : Il cioccolato di Modica alla Festa del Pingue presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. In occasione della “Festa del Pingue”

I 20 modi per aiutare i migranti secondo Papa Francesco : ... col malcelato intento di acquisire le simpatie del variopinto mondo del volontariato cattolico, e non, presentandosi come paladino degli immigrati. È, invece, il nucleo centrale del messaggio che ...

I 20 modi per aiutare i migranti secondo Papa Francesco : Approvare "subito" la legge sulla cittadinanza ai bambini figli di stranieri nati in Italia, vale a dire "Sì allo Ius Soli ". Ma anche accogliere chi scappa da guerre, fame e malattie con "l'...

modica si mobilita per il Tribunale : Dopo che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa si è espresso contro le proposte del Comitato Pro-Tribunale di Modica, è mobilitazione

Indiscrezioni su Pokemon per Switch : modifiche al sistema di combattimento in arrivo? : Sappiamo tutti che il prossimo capitolo principale della celebre saga dei Pokemon uscirà per la nuova console arrivata in casa Nintendo, Switch, ma per un po' di tempo non si è saputo altro.Ora invece, come riferisce Nintendoenthusiast, pochi giorni prima del nuovo anno sembrerebbe ci siano delle Indiscrezioni riguardo il nuovo capitolo in arrivo. Vale la pena ricordare che si tratta di Indiscrezioni in alcun modo confermate, per cui vanno prese ...