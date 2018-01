10 canzoni relax da ascoltare per riprendersi dall’hangover

: i tre nonnetti sul muretto a cantare canzoni di Natale? They… — #me #grandparents #lunch #christmas #holiday #relax - robijuancarlos : i tre nonnetti sul muretto a cantare canzoni di Natale? They… — #me #grandparents #lunch #christmas #holiday #relax - Kinsh4 : RT @Kinsh4: #Relax con #LaNotteDiVasco e mio figlio di due anni che accompagna tutte le canzoni con la sua chitarrina giocattolo #28Dicemb… - CapitanMessoli : RT @Kinsh4: #Relax con #LaNotteDiVasco e mio figlio di due anni che accompagna tutte le canzoni con la sua chitarrina giocattolo #28Dicemb… - CazzaroFelice : RT @Kinsh4: #Relax con #LaNotteDiVasco e mio figlio di due anni che accompagna tutte le canzoni con la sua chitarrina giocattolo #28Dicemb… - IAmMrTweety : RT @Kinsh4: #Relax con #LaNotteDiVasco e mio figlio di due anni che accompagna tutte le canzoni con la sua chitarrina giocattolo #28Dicemb… -

Leggi la notizia su news.mtv

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Anche quest’anno sei sopravvissuto al periodo delle feste? Pranzi, cenoni, party di fine e inizio anno: il risveglio dopo giornate e serate come queste è sempre MOLTO faticoso. via GIPHY Per aiutarti a iniziare l’anno con il piede giusto, ti abbiamo preparato la playlist perfetta perdopo una notti di festa. Clicca play al video qui sotto e sconfiggerai l’hangover! arc id=”45d80675-b0e7-4526-99af-84ac93544562″ I video delleperfette perli trovi in rotazione su MTV Music, canale 704 di Sky. ph: getty images + press 10daperdall’hangover News Mtv Italia.