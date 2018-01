Youtube nel 2018 | crescita costante e occasione di lavoro

Giappone - Youtuber filma un cadavere nella foresta dei suicidi e pubblica il video online : il web insorge : Il suo ultimo video, intitolato 'Abbiamo trovato un cadavere nella foresta Giapponese dei suicidi' e postato il 31 dicembre per 'scioccare il mondo e creare un'onda positiva' sull'argomento, si è rivelato un boomerang, uno tsunami che lo ha travolto al punto da costringerlo a scusarsi in mille modi e a ritirare il filmato in fretta e furia ...

Logan Paul - Youtuber travolto dalle polemiche per un video girato nella “foresta dei suicidi” in Giappone : Logan Paul è un famoso video blogger americano e sul suo canale YouTube Logan Paul Vlogs conta oltre 15 milioni di iscritti. Ma il suo ultimo video ha scatenato grandi polemiche che lo hanno costretto a cancellarlo con tanto di scuse. Nel video, l’uomo visitava la foresta dei suicidi in Giappone, trovando il cadavere di un uomo che aveva deciso di togliersi la vita impiccandosi ad un albero. Situata ai piedi del monte Fuji, la foresta di ...

I 5 Video di DavideMaggio.it più visti su Youtube nel 2017 : Farid, Tommaso, Elettra di Riccanza Il diavolo e l’acqua santa. Le prime posizioni della classifica dei Video più visti nel 2017 sul nostro canale YouTube accomuna due personaggi davvero agli antipodi. Al primo posto svetta Elettra Lamborghini, che gioca in compagnia del cast storico di Riccanza, mentre in seconda posizione c’è Lodovica Comello, intenta in un duello all’ultimo programma con Frank Matano. Di seguito, la top 5 ...

I 5 Video di DavideMaggio.it più visti su Youtube nel 2017 : Farid, Tommaso, Elettra di Riccanza Il diavolo e l’acqua santa. Le prime posizioni della nostra classifica dei Video più visti nel 2017 sul nostro canale YouTube accomuna due personaggi davvero agli antipodi. Al primo posto svetta Elettra Lamborghini, che gioca in compagnia del cast storico di Riccanza, mentre in seconda posizione c’è Lodovica Comello, intenta in un duello all’ultimo programma con Frank Matano. Di seguito, la ...

Youtube Tacopina-Sannella - rissa dopo Foggia-Venezia 2-2 : FOGGIA Il Foggia riesce ad acciuffare negli ultimi secondi del recupero il pareggio (2-2) insperato contro un Venezia ben organizzato che aveva mostrato per quasi tutta la partita di poter sovrastare ...

Gli ascolti su Youtube non entrano più nelle classifiche musicali : La novità annunciata segue la recente integrazione dell'ascolto in streaming nelle classifiche degli album. Dopo una prima fase di test e con l'obiettivo di attribuire un reale valore ai consumi ...

First class Emirates - lo Youtuber più famoso d’America in viaggio nella suite più lussuosa dei cieli : Casey Neistat non ha bisogno di presentazioni (QUI il suo canale Youtube). E le sue recensioni delle compagnie aeree più blasonate hanno fatto parte della fortuna di un vlogger da 8 milioni di iscritti e centinaia di milioni di views. Questa volta ha provato la leggendaria suite della prima classe Emirates. In volo da Bruxelles a Dubai, Casey ci mostra ogni dettaglio di un’immersione nel lusso. Il fuoriprogramma più apprezzato dai suoi ...

Viaggio nella suite extralusso Emirates : il video dello Youtuber : La compagnia aerea Emirates ha da poco inaugurato le nuove suite in prima classe allestite a bordo dei nuovi Boeing 777: delle vere e proprie cabine di lusso con poltrone zero-gravity, mini-bar...

Video musicali più visti su Youtube in Italia nel 2017 : al 7° posto c'è Lorenzo Fragola con Arisa nella hit estiva L'esercito del selfie : Ecco la Top 10 dei Video musicali più popolari su YouTube in Italia nel 2017: ben 7 sono Italiani, solo uno arriva dai talent show.1) Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee 2) Francesco Gabbani - Occidentali's karma 3) Fabio Rovazzi (feat. Gianni Morandi) - Volare (Official Video) 4) Enrique Iglesias - Subeme la radio (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox 5) Ed Sheeran - Shape of you 1/8Official Video 3/8 6) Baby K - Voglio ...

Youtube lancerà un nuovo servizio di streaming nel 2018 : YouTube lancerà nel 2018 un nuovo servizio di streaming musicale, che dovrebbe chiamarsi Remix, combinando YouTube Red e Google Play Music L'articolo YouTube lancerà un nuovo servizio di streaming nel 2018 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

La classifica dei video musicali più popolari su Youtube in Italia nel 2017 : YouTube ha diffuso una super classifica. via GIPHY Si tratta della top 10 dei video musicali più popolari sulla sua piattaforma nel corso di tutto il 2017. Per popolari si intende le clip che sono state viste per il maggior tempo, quelle che hanno ottenuto più condivisioni, commenti e like. via GIPHY In classifica troverai l'immancabile "Shape Of You" di Ed Sheeran (che è anche ...

I 10 video di Youtube più popolari nel 2017 : Ci sono, tra gli altri: un corto d'animazione, il più grande incubo di chi deve fare un colloquio via Skype e un uomo che canta (bene) vestito da ostrica The post I 10 video di YouTube più popolari nel 2017 appeared first on Il Post.

Una lista svela quali sono stati i trailer dedicati ai giochi più visti su Youtube nel 2017 : YouTube è senz'altro la piattaforma più popolare dove pubblicare i trailer dedicati ai videogiochi e, ora, grazie alla segnalazione di Venturebeat, scopriamo quali sono stati quelli più visti nel 2017.Infatti, in rete è spuntata una lista che presenta i trailer più visti dai giocatori e, a sorpresa, possiamo vedere illustri assenti. Ad esempio non compaiono apprezzatissimi titoli come Super Mario Odyssey o l'ultimo episodio di Zelda:Che ne ...

I video più visti su Youtube nel 2017 in Italia : Luis Fonsi è il re delle visualizzazioni : Come da tradizione, Youtube ha pubblicato una classifica Italiana dei 10 video più visti su Youtube nel 2017: si chiama #YoutubeRewind, e ripercorre a suon di visualizzazioni i numerosi videoclip musicali pubblicati durante l'anno che sta per volgere al termine. Tra volti noti e grandi ritorni musicali, il 2017 è stato un anno che ha visto alternarsi diversi generi musicali, e la classifica stilata da Youtube ne è la prova. La top ten ...