Will Smith e la dedica per i 20 anni di matrimonio | ‘Felice anniversario mia regina’

Enorme successo per Bright : Netflix conferma il sequel con Will Smith : Netflix ha appena confermato il sequel di Bright . L'action fantascientifico con Will Smith e Joel Edgerton , disponibile sulla piattaforma streaming dallo scorso 22 dicembre, avrà una seconda avventura. I due attori dovrebbero ritornare al sequel, insieme al loro regista David Ayer . In una manciata di giorni, Bright è diventato il ...

Will Smith : «Ho imparato che l’amore è come il giardinaggio» : Se c’è una cosa che a Will Smith proprio non manca è il romanticismo. L’attore non si risparmia mai, specie quando c’è da festeggiare qualcosa di importante. Le dediche, ovviamente, sono per una sola donna, l’unica della sua vita (figlia Willow a parte): la moglie Jada Pinkett, sposata 20 anni fa. Ed è proprio in occasione dell’anniversario che via social è arrivata una dichiarazione d’amore da ...

INDEPENDENCE DAY/ Oggi in tv su Italia 1 : info streaming del film con Will Smith (1 gennaio 2018) : INDEPENDENCE day, il film in onda su Italia 1 Oggi, lunedì 1 gennaio 2018. Nel cast: Will Smith e Jeff Goldblum, alla regia Roland Emmerich. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 19:45:00 GMT)

Willow Smith è fuori dalla comfort zone - : L'arte di creare musica è una cosa, ma la scienza è un mondo totalmente differente con cui voglio entrare in contatto. Lavoro molto con l'emisfero destro del cervello, ma ho bisogno di tempo per ...

"Bright" - il film con Will Smith in streaming su Netflix : disponibile in streaming su Netflix a partire da venerdì 22 dicembre " Bright ", il film d'azione ambientato in un mondo in cui gli esseri umani convivono con orchi elfi e fate con protagonista Will Smith . Girato ...

Willy il principe di Bel Air - nessun reboot per Will Smith : ‘Non sopporto rivedermi in quel ruolo’ : Di reboot e revival è piena la tv di oggi. All’appello manca praticamente solo Willy, il principe di Bel Air, l’amatissima sit-com che fino al 1997 ha deliziato i telespettatori di mezzo mondo e lanciato Will Smith. La reunion di qualche mese fa aveva fatto sognare, ma è lo stesso attore al The Graham Norton Show della BBC a gelare l’entusiasmo dei fan: Will non ama affatto rivedersi in quel ruolo. È stato il mio primissimo ...

'Bright' - l'ultimo film con Will Smith stroncato dalla critica U.S.A : C'era molta attesa per il debutto su Netflix di “Bright”, l'ultimo film con Will Smith e Joel Edgerton. Il trailer distribuito negli ultimi mesi faceva ben sperare e il film sembrava essere il classico blockbuster di intrattenimento adatto al periodo festivo. Il regista David Ayer era reduce dall'acclamato “Fury” e dal criticatissimo “Suicide squad”. Per questo motivo Ayer ha traslocato in casa Netflix dopo che il colosso californiano lo aveva ...

Bright - Will Smith tra orchi e fatine nel nuovo fantasy-thriller di Netflix – TRAILER : Indietro 22 dicembre 2017 E’ disponibile dal 22 dicembre su Netflix “Bright”, il thriller-fantasy diretto da David Ayer con protagonista Will Smith.Umani. orchi. Elfi. Cercano solo di vivere in pace… una pace tutt’altro che scontata. Bright – Sinossi Ambientato in un universo alternativo, in cui umani, orchi, elfi e fate hanno coesistito fin dall’inizio del […] L'articolo Bright, Will Smith tra orchi e fatine nel nuovo fantasy-thriller di ...

Anteprima a Londra di «Bright» : lo show di Will Smith : Arriva sul red carpet della première londinese di Bright – il nuovo film di David Ayer (Suicide Squad) prodotto da Netflix e disponibile sulla piattaforma di streaming dal 22 dicembre – e per prima cosa saluta il collega di set Joel Edgerton. Saluta a modo suo, cogliendolo di spalle e urlando davanti a tutti: «Joel! Joel! Che bello rivederti mi sei mancato!». Poi corre ad abbracciarlo, e, per la consueta gioia di operatori e ...

Will Smith protagonista della serie evento di National Geographic - firma la regia Darren Aronofsky : A raccontarla un gruppo di astronauti che illustrano il nostro mondo da una prospettiva unica, quella della Terra vista dallo spazio. 'Smith afferma Aronofsky porterà un contributo importante al ...

Will Smith e il mistero del pianeta azzurro per National Geographic : L’irresistibile Will Smith e l’immaginifico Darren Aronofsky (Madre!, Il cigno nero, Requiem for a dream) insieme per una serie della National Geographic: Will Smith e il mistero del pianeta azzurro. In onda nella primavera del 2018, il documentario vede l’attore in un viaggio epico attraverso 45 paesi e 6 continenti, fino allo spazio cosmico. E’ lo stesso attore (due nomination agli Oscar per Alì e La ricerca della ...

Io sono leggenda/ Trailer e streaming del film su Italia 1 il film con Will Smith (oggi - 4 dicembre 2017) : Io sono leggenda, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 4 dicembre 2017. Nel cast: Will Smith, Salli Richardson e Willow Smith, alla regia Pracnis Lawrence. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 04 Dec 2017 19:42:00 GMT)