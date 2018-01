WhatsApp | le novità del 2018 per gruppi e chat arriva anche la nota video

WhatsApp : come cambierà nel 2018? Tutte le novità : Uno dei mezzi di comunicazione principali per gli utenti smartphone sono sicuramente i sistemi di messaggistica istantanea. Sia Whatsapp, Telegram e Messenger di Facebook hanno avuto infatti un incremento notevole di iscritti, per la rapidità con la quale permettono di comunicare ed anche per la semplicità di utilizzo: a proposito di Whatsapp, gli sviluppatori lavorano continuamente per cercare di implementare nuove caratteristiche. Già dal 2017 ...

Tutte le novità WhatsApp di fine anno : Tante novità in arrivo per WhatsApp in questa parte finale di anno. L’app di messaggistica, infatti, si appresta a ricevere …

WhatsApp : arrivano delle belle novità per gli utenti - i dettagli : WhatsApp nelle ultime settimane ha regalato tante belle novità ai propri utenti, ma le sorprese non sono finite. La prima novità delle scorse settimane riguarda le tanto amate registrazioni vocali. Per esprimere un concetto più complesso, i consumatori amano usare le note vocali per abbreviare i tempi. Fino ad ora l'unica pecca era quella di dover tenere premuto costantemente il tasto apposito fino a fine registrazione. Da alcuni giorni non è ...

WhatsApp Beta si aggiorna con novità per le chiamate di gruppo e molto altro : WhatsApp Beta si aggiorna introducendo nuove funzionalità e preparandosi a alcune novità disponibili con le prossime versioni L'articolo WhatsApp Beta si aggiorna con novità per le chiamate di gruppo e molto altro è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Novità WhatsApp : basta incubo delle chat di gruppo : Whatsapp in continuo aggiornamento: la notizia della Novità assoluta riguardante le chat di gruppo era nell'aria già a metà novembre, ma solo dal 4 dicembre sono arrivati i dettagli. Si chiamerebbe 'Restricted Groups' ed è ancora in fase di test: si parla di una funzione in grado di far decidere solo ed esclusivamente all'amministratore di una chat di gruppo, cosa pubblicare. Questo significa che gli altri membri si limiterrebbero solo a leggere ...

Utile aggiornamento WhatsApp per blocco chat nei gruppi dagli amministratori e novità cambio numero account : Cosa bolle in pentola con l'ultimo aggiornamento WhatsApp? Una nuova funzione per bloccare le chat nei gruppi è in test per gli amministratori ma è nell'aria anche una più corposa novità per cambiare il numero di riferimento di un account, sicuramente senza perdere nessuna conversazione e comunque con un passaggio automatico e avviso ai nostri contatti. Tante carne a cuocere dunque, ma vediamo tutto nel dettaglio. Per essere precisi è la ...

WhatsApp : novità da sempre richiesta per le note audio : Whatsapp, la piattaforma di messaggistica istantanea più famosa al mondo, non smette mai di stupirci. Ha iniziato nel 2009, con la creazione da parte di Jan Koum e da Brian Acton, due ex impiegati della società informatica Yahoo. Ormai, sono più di un miliardo al giorno gli utenti che utilizzano l'app che ci permette di mandare e ricevere messaggi gratuitamente, sfruttando solo una connessione Internet. Il maggior merito dell'applicazione è ...

WhatsApp - cambiano i messaggi vocali : novità in arrivo - di cosa si tratta? : WhatsApp, novità per i messaggi vocali: ecco cosa cambia Foto Altervista WhatsApp, cambiano i messaggi vocali: novità in arrivo, di cosa si tratta? novità in vista per gli utenti di WhatsApp , ...

WhatsApp - l'ultimo aggiornamento 2.17.81 porta una grande novità - ecco quale : Se provaste a fare un sondaggio ad un campione di persone prese a caso, utilizzatori di smartphone, e gli chiedeste quale sistema di comunicazione utilizzano maggiormente per parlare con famiglia, parenti ed amici, probabile la maggior parte risponderebbe Whatsapp. E sì, perché il sistema di messaggistica istantanea oramai è diventato di uso comune, non solo i giovani ma anche molti adulti. La comodità di scambiarsi messaggi scritti, ma ...

WhatsApp - ecco la novità per inviare messaggi vocali : Per molti sarà una buona notizia, per altri una vera “croce”. Perché da oggi sarà più facile mandare messaggi vocali su Whatsapp. “Vuoi registrare facilmente un messaggio vocale lungo? Quando registri un messaggio vocale, premi il microfono e scorri verso l’alto per proseguire la registrazione senza continuare a toccare lo schermo”. Questo quanto si legge nell’aggiornamento. In poche parole, basta premere l’icona del ...

WhatsApp : arriva una novità ma con una 'pecca' : WhatsApp torna ad essere al centro dell'attenzione per alcune novità in arrivo. Gli utenti sono stati abituati a ricevere diversi aggiornamenti nell'applicazione di messaggistica più utilizzata e scaricata al mondo. Alcune settimane fa è arrivata la prima novità che riguarda la possibilità di eliminare i messaggi inviati. In tanti forse non ne saranno a conoscenza, ma da alcuni giorni è possibile eliminare per tutti i messaggi inviati entro un ...

WhatsApp : novità in arrivo e limitazioni per i messaggi vocali - ecco cosa sta succedendo : WhatsApp ha deciso di introdurre una novità per quanto riguarda i messaggi vocali. Chi usa l’App di messaggistica sa bene che per registrare un messaggio vocale è necessario schiacciare l’apposita icona verde con raffigurato il microfono bianco, mentre si parla e poi inviare la nota audio una volta lasciato il “tasto”. La funzionalità è semplice ma il suo utilizzo sembra essere scomodo , specie se la nota audio si ...

Zuckerberg rivoluziona Facebook - Instagram - e WhatsApp - con un sacco di novità : ... e potrà scegliere tra queste, o invitare - sponte sua - uno degli spettatori al live streaming intrapreso. Come in precedenza, sarà possibile rimuovere un utente da una diretta, o abbandonarla, a ...

WhatsApp cambia : a breve le novità assolute : L'applicazione tra le più usate al mondo, Whatsapp, sta cambiando: sono in arrivo aggiornamenti importanti che a breve si vedranno. Cosa riguardano? Se un mese fa si era diffusa la novità riguardante l'indicazione della propria posizione, ora è da pochi giorni che si parla di usare nuovi adesivi particolari che Whatsapp mostrerà e che serviranno proprio per far capire agli altri in che luogo ci si trova. Altre novità riguarderanno le note vocali ...