Volley | Zaytsev e Cesarini papà

Volley - Ivan Zaytsev è diventato papà! È nata la piccola Sienna : Ivan Zaytsev è diventato papà per la seconda volta! Oggi lo Zar ha potuto abbracciare la piccola Sienna nata dall’amore con la moglie Ashling Sirocchi. La mamma e la cucciola stanno bene, la famiglia del pallavolista si allarga visto che il 31 ottobre 2014 era nato Sasha. A darne l’annuncio è stata la Sir Safety Conad Perugia, club dello schiacciatore che staserà affronterà Verona nella 15^ giornata di SuperLega, il massimo ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – 14^ giornata - i migliori italiani : Juantorena disarmante - Zaytsev colosso - Sabbi trascina - Lanza risolve : Ieri si è disputata la quattordisima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vediamo quali sono gli italiani che si sono meglio comportati. OSMANY Juantorena. Ha fatto una partita tutta sua, si è comportato da vero fenomeno, ha dominato la scena e ha trascinato Civitanova al successo su Vibo Valentia. Un match da vero fenomeno: la Pantera mette a segno addirittura 21 punti con il 52% in attacco, sforna ...

Volley - Ivan Zaytsev vuole tornare opposto? Addio a Perugia - rinnovo Atanasijevic. Le parole di Sirci : Ivan Zaytsev è in procinto di andarsene da Perugia. Questo è quello che traspare dalle dichiarazioni che il Presidente Gino Sirci ha rilasciato al Corriere dell’Umbria: “Deve decidere lui, può giocare benissimo in questo ruolo (da schiacciatore, ndr). Noi lo aspettiamo e vediamo quel che decide. Credo si stia guardando attorno alla ricerca di qualcosa di importante come opposto, ma è chiaro che anche noi facciamo altrettanto. Ivan ...

Volley - Ivan Zaytsev : “Non immagino i Mondiali senza di me - chiariti con la Federazione. Tra poco divento papà! Su scarpe e tatuaggi…” : “Non mi immagino un Mondiale senza di me. Per l’azzurro farei qualsiasi cosa. Sarà un’occasione d’oro per tutti, dopo un’estate travagliata. In più, il calcio nel suo Mondiale non ci sarà e potrebbe essere un vantaggio“. Parole di Ivan Zaytsev in un’intervista rilasciata a La Stampa, lo Zar si è raccontato a 360 gradi a poche ore dall’ultima partita prima della mini sosta natalizia (oggi pomeriggio ...

LIVE Volley - Champions League : Fenerbahce-Perugia in DIRETTA. Zaytsev e compagni per espugnare la Turchia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fenerbahce Istanbul-Perugia, match valido per la seconda giornata della Champions League 2018 di Volley maschile. I Block Devils sono chiamati alla difficile trasferta in Turchia dopo aver iniziato al meglio la propria avventura nella massima competizione continentale battendo Civitanova due settimane fa. I ragazzi di Bernardi, reduci dalla batosta subita contro Modena in campionato, voglio subito ...

Zaytsev : "Il Volley mi segua fuori dal guscio. Voglio il Mondiale" : Intervista allo Zar che chiude il caso-scarpe: 'Era un problema medico. Amo l'azzurro, giocare in casa è un'occasione d'oro' Con Perugia ha vinto la Supercoppa e schiaccia per altri tre titoli. Ma la ...

Volley - l’Italia ha bisogno di Ivan Zaytsev da opposto : serve lo Zar di razza - verso i Mondiali con Juantorena : L’Italia sta già guardando ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si svolgeranno proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale, dopo un’estate tra alti e bassi culminata sì con il bronzo alla Grand Champions Cup ma preceduta dall’eliminazione ai quarti di finale degli Europei, si vorrà presentare alla rassegna iridata con l’obiettivo di fare parecchia strada e quantomeno di raggiungere Torino, dove ...

Volley - la fiammata di Ivan Zaytsev : lo Zar torna e spacca - la risposta alle critiche. E con la Nazionale… : Una marea di critiche gli è piovuta addosso nel corso delle ultime settimane, molti hanno analizzato in negativo le sue prestazioni in campo, l’efficienza offensiva era ai minimi storici, attaccava pochi palloni e la solidità garantita in ricezione non poteva essere abbastanza per un uomo del suo talento. L’intesa con Luciano De Cecco non sembrava essere delle migliori, molti intravedevano problemi di spogliatoio, la panchina ...

Volley - Bruno Cattaneo : “Incontrato Zaytsev : accontenteremo le sue esigenze. Troppi stranieri in Serie A - serve Volley più attrattivo!” : Bruno Cattaneo, Presidente della FIPAV, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato in maniera diffusa dello stato della pallavolo italiana. Vediamo nel dettaglio i passaggi salienti. Il numero 1 del volley italiano torna su Ivan Zaytsev, escluso dalla Nazionale la scorsa estate per il celebre caso scarpe: “Parlo solo degli sviluppi: sul passato non torno, è una storia da chiudere. Nei giorni scorsi ho ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – 11^ giornata : pagelle - top & flop. Zaytsev mitraglia - Sander-Sokolov salvatori - riscatto Ngapeth : Nel weekend si è disputata l’undicesima giornata della SuperLega 2017-2018, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito le pagelle con i top & flop. IVAN Zaytsev. Ecco la risposta alle chiacchiere di tutta la settimana. Zar in crisi, Zar in difficoltà, in lite con i compagni di squadra. MVP galattico con i suoi 24 punti, 55% in attacco, 50% in ricezione, 3 muri e 3 aces. Semplicemente mostruoso e onnipresente ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – 11^ giornata - i migliori italiani : Zaytsev Mago - Spirito fatato - Raffaeli si rivela - Nelli c’è : Nel weekend si è disputata l’undicesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vediamo quali sono gli italiani che si sono meglio comportati. IVAN Zaytsev. Ecco la risposta alle chiacchiere di tutta la settimana. Zar in crisi, Zar in difficoltà, in lite con i compagni di squadra. MVP galattico con i suoi 24 punti, 55% in attacco, 50% in ricezione, 3 muri e 3 aces. Semplicemente mostruoso e ...

Volley - Ivan Zaytsev : “Lo strappo con l’Italia? Si ricuce. Vorrei più considerazione a Perugia - sono propenso all’attacco” : Ivan Zaytsev sta avendo un avendo di stagione un po’ di contratto nel ruolo di schiacciatore a Perugia e analizza il suo momento in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Io sono sempre ipercritico nei miei confronti quindi non possono essere soddisfatto. sono abituato sicuramente a realizzare più punti e Vorrei farne di più. Vorrei essere considerato di più in attacco, non mi arrIvano tantissimi palloni, il gioco ...

Volley - Champions League 2017-2018 : stasera il derby Perugia-Civitanova! Big match per il riscatto - sfida Juantorena-Zaytsev : Perugia e Civivitanova tornano nuovamente una di fronte all’altra a poco più di una settimana di distanza dal confronto in campionato che ha premiato la Lube. Questa sera (ore 20.30, diretta tv su FoxSport) le due formazioni italiane si scontreranno nell’attesissimo derby che apre la Champions League 2017-2018 di Volley maschile: questa volta si giocherà al PalaEvangelisti, i Block Devils saranno sostenuti da un sold out pazzesco e ...