Volley | Gabriele Nelli | “Ora voglio la Nazionale e i Mondiali Grazie Padova per farmi

: Il 2018 della Trentino Volley inizia al PalaTrento: domani arriva la Kioene Padova di Gabriele Nelli - DolomitiVolley : Il 2018 della Trentino Volley inizia al PalaTrento: domani arriva la Kioene Padova di Gabriele Nelli - vastowebnews : Aria di festa in casa San Gabriele: due amichevoli per i 30 anni della squadra. Le foto - vastowebnews : Aria di festa in casa San Gabriele: due amichevoli per festeggiare i 30 anni della squadra. Le foto - pilloledivolley : 13ª giornata Regular Season: che partita per…Gabriele Nelli! ????@Super_Nello_ @pallavolopadova #Superlega #volley -

(Di giovedì 4 gennaio 2018)sta disputando una fantastica stagione ae si sta rivelando come uno dei migliori opposti italiani in circolazione. Questa sera spetterà a lui trascinare i veneti nel big match contro Trento, sua ex squadra lasciata in estate proprio per trovare spazio. Il XXenne ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport e la sua voglia ditraspare immediatamente: “Chiaro che spero tantissimo in una convocazione. E’ una cosa che sogno da sempre. Finora ho vissuto alcune esperienze con lamaggiore fra le Finali di World League in Brasile e qualche giorno di lavoro a Cavalese. Ma chiaro che una convocazione piena è un’altra cosa“.ha voglia di Mondiale e non lo nasconde, si sta consacrando davvero con questo club: “Avevo voglia e bisogno di giocare e rinrò sempre la Kioene per avermi dato questa ...