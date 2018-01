VIVA VIVA LA BEFANA 9° EDIZIONE – A CURA DEL GRUPPO FOLK CITTA' DI

'Morte ai rossi e VIVA il duce' - intimidazione a sindaco Sestri Levante : Genova, 3 gen. (AdnKronos) - "Il vostro antifascismo merdoso non ci ferma. viva il Duce! viva il Fascismo! Morte ai rossi! W Forza Nuova! W Casapound! Gloria eterna a Benito Mussolini!". E' il testo della cartolina recapitata in mattinata al Comune di Sestri Levante (Genova) e indirizzata al sindaco

Torna l'appuntamento con "VIVA VIVA la Befana" organizzato dal Gruppo Folk "Città di Ostuni" : Nel corso della serata si assisterà a spettacoli di giocolieri, trampolieri, mangiafuoco, acrobatica aerea e animazione per bambini a cura della famosa compagnia dei "Girovaghi" che da anni raccoglie ...

Will e Grace - il reVIVAl su Italia 1 con una maratona : Il 3 gennaio 2018 l’attesissimo revival di Will & Grace arriva in chiaro su Italia 1 con una maratona di 7 episodi. A oggi, infatti, le puntate della nona stagione sono andate in onda solo su JOI, uno dei canali del servizio pay Mediaset Premium. Will e Grace in chiaro a gennaio 2018 Dal 3 gennaio quest’ultima stagione verrà resa disponibile anche per chi non è cliente Premium. In realtà, la prima puntata del nuovo corso è già ...

Will & Grace 9/ Su Italia1 i primi sette episodi del reVIVAl (oggi - 3 gennaio) : sette episodi in una sola serata, una maratona di Will & Grace 9 che sicuramente il pubblico di Italia1 apprezzerà: ecco cosa ci aspetta questa sera in tv(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 09:24:00 GMT)

Marsala - 'VIVA le pari opportunità' : 160 mila euro 'piovono' su; parrocchie - associazioni ed organizzatori di spettacoli : Tutto verrebbe stabilito dall'alto della volontà politica, al limite del più becero clientelismo; la stessa 'pratica' tanto condannata alle precedenti amministrazioni dal sindaco in carica che, da ...

Oroscopo 2018 di Branko - Capricorno/ Estate - VIVAci anche gli affari e la salute : Oroscopo 2018, Branko: le previsioni per l'anno nuovo del Capricorno. Bene l'amore grazie a Nettuno che sarà benevolo. Attenzione alla salute invece per quelli che sono i malanni stagionali.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 16:45:00 GMT)

Lorella Cuccarini : "VIVA le avance - alcune donne hanno costruito la carriera concedendosi..." : "Le avances? Meno male che ci sono uomini che ne fanno": ha dichiarato Lorella Cuccarini in un'intervista concesssa a "Libero" riguardo ai casi di molestie esplosi dopo la...

'Au bonheur des VIVAnts' : poesia - sorpresa e surrealtà in scena al Politeama Rossetti : Apprezzati da grandi registi francesi con cui iniziano presto a collaborare, dal 2004 sviluppano una propria poetica attraverso spettacoli di loro produzione. 'Les Âmes Nocturnes', il loro duo ...

Lorella Cuccarini/ "VIVA le avance! Le molestie si denunciano nei tribunali - non in Tv!" : In un'intervista concesssa a Libero Quotidiano, la showgirl e presentatrice Lorella Cuccarini è tornata sul tema delle molestie nel mondo dello showbiz esprimendo un'opinione controcorrente(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 19:43:00 GMT)

SOFIYA MELNYK/ Giallo di Cornuda : picchiata a morte o spinta VIVA nel burrone? Le ipotesi choc dopo l'autopsia : SOFIYA MELNYK, Giallo sulle cause della morte: l'autopsia non chiarisce come e quando la 43enne sia morta. Emergono due ipotesi choc sulla fine drammatica della donna.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 17:24:00 GMT)

Nuovi biglietti per i concerti di Vasco Rossi nel 2018 su VIVAticket - in arrivo un secondo lotto in prevendita : La prevendita dei biglietti per i concerti di Vasco Rossi nel 2018, avviata lo scorso 14 dicembre sul circuito Vivaticket, sta per esaurire la sua prima fase. Decine di migliaia i biglietti già venduti per i concerti di VascoNonStop Live 2018, il tour negli stadi che vedrà il rocker di Zocca impegnato in 9 concerti in 5 città italiane dal primo al 21 giugno. Il primo lotto di biglietti messi a disposizione per la prevendita si sta ...

Sofiya Melnyk presa a calci e bastonate prima di essere buttata nella scarpata : “C’è ipotesi che fosse ancora VIVA” : Sofiya Melnyk è stata colpita con un bastone o con dei calci prima di morire. Ma alcuni degli ematomi potrebbero essere dovuti anche alla caduta nella scarpata, che potrebbe essere avvenuta quando era ancora viva. Il cadavere della donna è stato trovato in una zona vicino al Monte Grappa, nel Vicentino, il 24 dicembre scorso. La 43enne ucraina, da tempo residente a Cornuda, aveva fatto perdere le sue tracce il 15 novembre. A denunciarne la ...

Sofiya presa a bastonate e calci - poi lanciata nel burrone. "Forse era ancora VIVA" : presa a calci, pugni, bastonate. E poi gettata in quel burrone, forse ancora viva. Sono finite le speranze: l'autopsia sul corpo di Sofiya Melnyk conferma la sua identità e racconta una morte legata a numerosi traumi più lo scempio di ciò che gli animali selvatici hanno fatto sul suo corpo abbandonato.L'anatomopatologo che ha eseguito l'esame,Alberto Furlanetto all'istituto di medicina legale di Treviso, racconta di ematomi ...