Vigili ancora a lavoro a capannone andato in fiamme nel Pavese

Vigili Roma - scuse forzate ancora ancora. Ma obbligo apprezzamento è : Roma Vigili Roma . Vigili Urbani della Capitale che sulle auto e divise e intestazioni varie portano la dicitura un po' pomposa di Roma Capitale (ma questa pomposità, ad onor del vero, non l'hanno ...

Incendi - è ancora emergenza nel Torinese : venti Vigili del fuoco bloccati : Gli Incendi nel Torinese continuano a fare paura. Nella notte una venti na di vigili del fuoco sono rimasti bloccati dalle fiamme nelle borgate Chiamberlando, Mompantero vecchia e Bergia di Mompantero. Non sono in...

Incendi Piemonte : ancora roghi in Valle di Susa - Vigili del fuoco al lavoro : L’Incendio, divampato nel fine settimana in Valle di Susa, sopra Bussoleno, prosegue da 72 ore ore ormai, e non è ancora stato domato: si è esteso anche alle vicine Caprie e a Rubiana, alimentato dal vento. Ieri sono state evacuate circa una cinquantina di persone da borgata Rossero di Chianocco. I vigili del fuoco stanno intervenendo con numerose squadre e canadair: 235 le persone impegnate nelle operazioni di spegnimento, tra personale ...