Video Gol Juventus-Torino 2-0 Coppa Italia | Highlights e Tabellino 03-01-2018

Juventus-Torino - Mihajlovic espulso (Video) : furioso con VAR dopo gol Mandzukic : TORINO Derby tranquillo fino al 67 , poi è successo di tutto. L'arbitro Doveri ha consultato il VAR per convalidare la rete del 2-0 di Mandzukic (qui il video). A questo punto Mihajlovic, che sperava ...

Juventus-Torino - Mihajlovic è una furia : proteste in occasione del secondo gol [Video] : Si è concluso il quarto di finale di Coppa Italia, la Juventus ha avuto la meglio del Torino nel derby. Turnover da parte delle due squadre, il tecnico bianconero lascia in panchina Higuain mentre gioca Dybala, Mihajlovic schiera ancora Niang come prima punta con Iago Falque e Berenguer. Un gol per tempo per la Juventus che apre le marcature con Douglas Costa, il Torino ci prova ma non è lucido in fase realizzativa, nelle ripresa la Juventus ...

DIRETTA / Arsenal Chelsea (risultato live 0-0) streaming Video e tv : meglio i Gunners - mancano i gol : Arsenal Chelsea, info streaming video e DIRETTA tv: probabili formazioni, quote e risultato live (Premier League). Derby londinese in programma questa sera dalle 20:45(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 21:20:00 GMT)

Anteprima de L’isola di Emma Marrone - un Video trailer anticipa il nuovo singolo in uscita il 5 gennaio : L'isola di Emma Marrone è il primo singolo tratto dall'album Essere qui, il nuovo disco di inediti della cantante salentina in uscita il 26 gennaio su etichetta Universal: un brano che segnerà l'apertura di un nuovo capitolo discografico dopo Adesso e che avrà il compito di fare da traino al quinto album in studio in meno di dieci anni. Una piccola Anteprima del video ufficiale de L'isola di Emma Marrone è stata condivisa dalla cantante sui ...

Video/ Napoli Atalanta (1-2) : highlights e gol della partita. Soddisfazione Gasperini (Coppa Italia - quarti) : Video Napoli Atalanta (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio San Paolo ed è stata valida per i quarti di finale di Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 14:51:00 GMT)

Video/ Napoli Atalanta (1-2) : highlights e gol della partita. Parla Sarri (Coppa Italia - quarti) : Video Napoli Atalanta (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio San Paolo ed è stata valida per i quarti di finale di Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 13:52:00 GMT)

Video/ Napoli Atalanta (1-2) : highlights e gol della partita. Felicità Gomez (Coppa Italia - quarti) : Video Napoli Atalanta (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio San Paolo ed è stata valida per i quarti di finale di Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 11:50:00 GMT)

Video/ Napoli Atalanta (1-2) : highlights e gol della partita. La delusione di Mario Rui (Coppa Italia - quarti) : Video Napoli Atalanta (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio San Paolo ed è stata valida per i quarti di finale di Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 10:50:00 GMT)

Video/ Napoli Atalanta (1-2) : highlights e gol della partita (Coppa Italia - quarti) : Video Napoli Atalanta (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio San Paolo ed è stata valida per i quarti di finale di Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 10:04:00 GMT)

Video Gol Manchester City-Watford 3-1 : Highlights e Tabellino - Premier League 02-01-2018 : Risultato Finale Manchester City-Watford 3-1, Sterling (MC), Aut.Kabasele (MC), Aguero (MC), Gray (WAT) Cronaca e Video Gol, Premier League 02 Gennaio 2018. Il Manchester City torna alla vittoria dopo il pareggio nell’ultima giornata e, nella prima gara del 2018, va a sconfiggere il Watford all’Ethiad Stadium con il risultato di. LE SCELTE – Il City, che deve fare a meno di Gabriel Jesus, schiera il solito 4-3-3 con il ...

“Caso Nainggolan gravissimo” - Pruzzo critico : ecco la decisione della Roma dopo i Video ubriaco : “Su Nainggolan vediamo come si comporteranno i dirigenti della Roma, inutile parlarne ancora. Quanto successo è di una gravità inaudita”. L’ex Romanista Roberto Pruzzo, parlando ai microfoni di Radio Radio, ha condannato con decisione il comportamento di Raja Nainggolan in occasione delle festività di Capodanno. Il calciatore della Roma ha postato su Instagram video nei quali fumava ed addirittura si è dichiarato “ubriaco ...

“Caso Nainggolan gravissimo” : ecco la decisione della Roma dopo i Video ubriaco : “Su Nainggolan vediamo come si comporteranno i dirigenti della Roma, inutile parlarne ancora. Quanto successo è di una gravità inaudita”. L’ex Romanista Roberto Pruzzo, parlando ai microfoni di Radio Radio, ha condannato con decisione il comportamento di Raja Nainggolan in occasione delle festività di Capodanno. Il calciatore della Roma ha postato su Instagram video nei quali fumava ed addirittura si è dichiarato “ubriaco ...

Polemica contro Nainggolan a Capodanno : il calciatore si scusa Video : Radja Nainngolan ha ricevuto numerose critiche tra il 31 notte ed oggi, 2 gennaio 2018, per aver postato sul suo profilo Instagram Video e foto che mostrerebbero il calciatore in uno stato di ubriachezza e in cui bestemmiava ripetutamente. Il materiale è stato cancellato dal calciatore gia' il 1 gennaio 2018 e in più si è anche scusato spiegando che non voleva dare il cattivo esempio. Il web è combattuto tra chi critica Nainngolan e chi invece ...

Video Gol Everton-Manchester United 0-2 : Highlights e Tabellino Premier League - 22^ Giornata 01-01-2018 : Risultato Finale Everton-Manchester United 0-2, Cronaca e Highlights, Martial (MU), Lingard (MU), Premier League 22^ Giornata, 1 Gennaio 2018. Il Manchester United, nel momento più difficile della gestione Mourinho, sbanca meritatamente Goodison Park, battendo un buon Everton con due reti fantastiche di Martial e Lingard. LE SCELTE – L’ex Wayne Rooney parte sulla trequarti, a supporto dell’unica punta Niasse. Vlasic e ...