Via i clochard dalle strade per il matrimonio di Harry e Meghan | scoppia la

'Via i clochard - rovinano nozze di Harry' - bufera su sindaco Windsor - : Lettera del conservatore Simon Dudley perché la polizia intervenga contro l'accattonaggio nell'area dove si terrà il royal wedding. Critiche dalle associazioni in difesa dei più poveri. Anche Theresa ...

Napoli - Viaggio tra il degrado e la disperazione dei clochard di Gianturco : 'Possiamo sperare solo in Dio' : Freddo, pioggia e degrado. Questa la vita di chi è in strada, di chi non ha altra compagnia se non quella della miseria e della disperazione. Sono centinaia i clochard in giro per i diversi quartieri ...

Clochard affitta un garage per ripararsi da freddo e neve : gli inquilini chiamano i Carabinieri per cacciarlo Via : Aveva affittato un garage condominiale per ripararsi dal freddo, ma quando gli inquilini lo hanno scoperto hanno chiamato i Carabinieri. È la storia di un Clochard quarantenne, senza fissa dimora, del ...