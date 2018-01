Venti impetuosi tra Austria e Italia | sciatori intrappolati sulla seggiovia VIDEO

Solstizio d’Inverno di freddo e maltempo : in Sicilia Venti impetuosi e mare in tempesta [FOTO e DATI] : 1/7 ...

Maltempo - situazione critica anche in Molise per piogge torrenziali e Venti impetuosi : blackout nell’isernino [LIVE] : Vento forte e pioggia stanno provocando forti disagi in provincia di Isernia: la caduta di un albero ha danneggiato la rete elettrica che serve la zona di Santa Lucia a Miranda (Isernia), ora senza corrente. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e i tecnici dell’Enel. Un altro albero è caduto sulla strada provinciale che collega Isernia a Sant’Agapito: il tronco è stato rimosso da altre squadre dei pompieri, intervenute per ...