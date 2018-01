VAR IN JUVENTUS-TORINO Video | c’era il fallo di Khedira su Acquah sul gol di Mandzukic?

LIVE Juventus-Torino - Coppa Italia in DIRETTA : 2-0 - raddoppio di Mandzukic! Convalidato con il VAR : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Torino, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. Il derby della Mole farà appassionare le due tifoserie, pronte a ...

Arbitri Serie A - Cagliari-Juventus a CalVARese : TORINO - Sarà Valeri di Roma ad arbitrare Fiorentina-Inter , anticipo della prima giornata di ritorno di Serie A , in programma venerdì 5. L'altro anticipo ( Chievo-Udinese ) sarà diretto da Chiffi di ...

La classifica della Serie A senza il VAR : Juventus in testa - dietro il Napoli : La nuova parola del calcio nel 2017 è stata sicuramente ' Var '. Declinato sia al maschile che al femminile. 'Il Var' è l'uomo che controlla il monitor, 'la Var' l'attività di chi assiste l'arbitro al ...

Allegri e la Juventus cambiano idea sul VAR (finalmente) : “Credo che stia migliorando l’utilizzo del mezzo, non e’ facile perche’ e’ uno strumento nuovo catapultato in un campionato importante come quello italiano, all’inizio c’e’ stata qualche difficolta’, ma gli arbitri stanno lavorando nel migliore dei modi per arrivare a un equilibrio che permetta di valutare tutto nel migliore dei modi”. Con queste parole il tecnico della Juventus, ...

Moviola Verona-Juventus : regolare quarto gol dei bianconeri ? Mazzoleni e VAR impeccabili : Doppietta di Dybala, bianconeri a -1 dal Napoli (Video Gol) Verona-Juventus 1-3, le pagelle bianconere: Dybala super, Benatia e Matuidi preziosi Verona-Juventus diretta tv e live streaming, Serie A ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News - la dirigenza vuole rinnoVARe con Chiellini e Barzagli (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: Virgil van Dijk lascerà il Southampton e i bianconeri sono intenzionati a fare un tentativo per portarlo a Torino.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 13:31:00 GMT)

ARBITRO TAGLIAVENTO - JUVENTUS ROMA / Video - niente VAR per il contatto tra Higuain e Alisson in area di rigore : ARBITRO TAGLIAVENTO, JUVENTUS ROMA: Video. Da VAR quella svista clamorosa in Sampdoria-Sassuolo... Le ultime notizie sul direttore di gara del big match della 18^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 21:24:00 GMT)

Arbitro Tagliavento - Juventus Roma / Video - da VAR quella svista clamorosa in Sampdoria-Sassuolo... : Arbitro Tagliavento, Juventus Roma: Video. Da VAR quella svista clamorosa in Sampdoria-Sassuolo... Le ultime notizie sul direttore di gara del big match della 18^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 19:41:00 GMT)

Coppa Italia - Juventus-Genoa : VAR toglie rigore a Pietro Pellegri : TORINO Var protagonista anche in Coppa Italia. Nel corso dell'ultimo ottavo di finale tra la Juventus e il Genoa, sul risultato di 2 a 0 per i bianconeri l'arbitro Maresca aveva assegnato ad istinto ...

Coppa Italia - gli arbitri : Roma-Torino a CalVARese - Maresca dirige Juventus-Genoa : Sono stati designati gli arbitri per gli ottavi di Coppa Italia in programma da domani. Napoli-Udinese (19 dicembre, ore 21): Pasqua; Atalanta-Sassuolo (20 dicembre, ore 15): Ghersini; Roma-Torino (20 ...

Si accende Bologna-Juventus - Gazzoni a gamba tesa : “col VAR niente Calciopoli! Ecco come funzionava il meccanismo arbitrale” : “Se nel 2005 ci fosse stato il Var, lo scandalo Calciopoli non sarebbe esploso e il Bologna non sarebbe retrocesso in Serie B”. L’ex presidente del Bologna, Giuseppe Gazzoni Frascara infiamma la vigilia della gara che gli emiliani giocheranno domani contro la Juventus. Parlando al Corriere della Sera, Gazzoni rivive gli anni di Calciopoli: “Con la moviola in campo si sarebbe posto un freno agli arbitri. Calciopoli è ...

Calciomercato Juventus - Sturaro è la chiave per arriVARe a Gayà : TORINO - Il Valencia rivelazione della Liga insiste per Stefano Sturaro : il tecnico Marcelino considera l'ex genoano un jolly prezioso e lo vorrebbe portare in Spagna già il prossimo mese. C'è stato ...

Juventus-Inter - Benatia mano su tiro di Icardi : niente VAR e per arbitro non è rigore : TORINO Juventus-Inter è terminata sul punteggio di zero a zero. E' stata una partita combattuta ma con poche occasioni da gol. Un unico episodio arbitrale di un certo rilievo. Nella ripresa l'Inter ha ...

