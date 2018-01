Valeria Marini al Capodanno di Capri | grande paura per Cecchi Gori

Valeria Marini scatenata nel Capodanno a Capri - Video : ... si è scatenata alla taverna Anema e Core ai ritmi di Guido Lembo e della sua band insieme al figlio Gianluigi Lembo che ricalca le orme del padre nella taverna più gettonata nel mondo. Valeria si è ...

Vittorio Cecchi Gori/ Come sta dopo l'ischemia? Social ‘divisi’ tra Valeria Marini e Rita Rusic : Vittorio Cecchi Gori, Come sta dopo l'ischemia? L'ultimo bollettino medico del Policlinico di Roma tranquillizza sulle condizioni di salute dell'ex produttore cinematografico.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 13:50:00 GMT)

Come sta Vittorio Cecchi Gori? Arrivano le dichiarazioni di Valeria Marini : Vittorio Cecchi Gori ancora in ospedale: parla l’ex compagna Valeria Marini Migliorano le condizioni di salute di Vittorio Cecchi Gori. Il produttore è uscito dal coma farmacologico e nelle ultime ore ha parlato l’ex compagna Valeria Marini. La showgirl è sempre rimasta accanto all’ex Presidente della Fiorentina, tanto che è stata una delle prime a […] L'articolo Come sta Vittorio Cecchi Gori? Arrivano le dichiarazioni di ...

Valeria Marini su Vittorio Cecchi Gori : ‘Dovevamo passare il Natale insieme’ : “Avremmo dovuto passare insieme Natale, proprio perché non volevo lo trascorresse da solo. E la sera della vigilia lo cercavo, ma il suo telefono era muto”: a parlare dalle pagine del Corriere della Sera è Valeria Marini, showgirl italiana molto amata nonché ex compagna di vita di Vittorio Cecchi Gori, l’ex patron della fiorentina ed ex produttore cinematografico che il giorno di Natale è stato ricoverato per ischemia e ...

Valeria Marini / La showgirl dà il buon esempio da Amadeus (I Soliti Ignoti - Speciale Telethon) : Valeria Marini protagonista presso l’Ospedale Gaslini di Genova, dove ha fatto visita ai piccoli pazienti. Torna questa sera ancora all'insegna della beneficenza ospite a I Soliti Ignoti(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 21:26:00 GMT)

Valeria Marini e Jeremias Rodriguez/ Flirt in corso? Complicità sospetta a Casa Signorini! : Valeria Marini e Jeremias Rodriguez, Flirt in corso tra la showgirl e il fratello di Belen? Spunta una Complicità sospetta a Casa Signorini e Alfonso li stuzzica!(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 18:10:00 GMT)

