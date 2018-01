: Usa,il"Ciclone bomba" blocca 3.000 voli - NotizieIN : Usa,il"Ciclone bomba" blocca 3.000 voli - Radio1Rai : NEWS/ #USA In arrivo 'ciclone bomba', quasi 3000 voli cancellati. Neve, vento e temperature glaciali nel nord-est d… - 24WallStreet : Usa: con "ciclone bomba" quasi 3.000 voli cancellati, a Nyc attesi fino a 25 cm di neve - 24america : Usa: con "ciclone bomba" quasi 3.000 voli cancellati, a Nyc attesi fino a 25 cm di neve - SilviaCantoia : RT @TgLa7: '#Ciclone bomba' sugli Usa, quasi 3000 voli cancellati -

Neve, vento e temperature glaciali stanno mettendo a dura prova il NordEst degli Stati Uniti. Il fenomeno meteo in azione è il "", una tempesta che ha già causato la cancellazione di oltre 2.800e che si prevede darà luogo ad altre migliaia di cancellazioni per oggi. All'aeroporto "La Guardia" di New York sono rimasti fermi il 90% dei.Fortemente limitati anche quelli allo scalo "Newark liberty",in New Jersey. Il maltempo ha spinto a mantenere chiuse le scuole in molte città della regione.(Di giovedì 4 gennaio 2018)