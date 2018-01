Usa | ministro Giustizia annuncia guerra a legalizzazione marijuana

Glifosato - cos'è?/ Video - Theò : malformazioni caUsate dal diserbante? Il peso del ministro Schmidt (Le Iene) : Glifosato, cos'è? La pericolosa sostanza e la correlazione con le malformazioni riscontrate in un bambino francese. La proroga della Commissione europea fa discutere.(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 14:00:00 GMT)

Declaran culpable por corrupción al exministro ruso de Economía de Putin acUsado de soborno : "El tribunal estableció que Uliukáyev cometió el delito contemplado en el punto 6 del artículo 290 del Código Penal de Rusia, es decir, recibió un soborno en el ejercicio de un cargo público", señala ...

Striscia la notizia/ Tapiro d'oro al Ministro dell'interno Minniti - sotto accUsa la sicurezza a Milano : Striscia la notizia va in onda oggi, martedì 12 dicembre 2017, alle 20.40 su Canale 5. In studio ci saranno Ezio Greggio, Michelle Hunziker e le veline.(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 18:47:00 GMT)

In Pakistan ci sono violente proteste contro un ministro accUsato di blasfemia : Il movimento estremista Tehreek-i-Labaik Ya Rasool Allah si sta scontrando con polizia ed esercito, ed è nato tutto da un errore in un giuramento The post In Pakistan ci sono violente proteste contro un ministro accusato di blasfemia appeared first on Il Post.

Tennis - Rafael Nadal vince la caUsa contro l’ex ministro francese Roselyne Bachelot : Rafael Nadal ha vinto la causa contro l’ex ministro francese Roselyne Bachelot. Lo spagnolo aveva citato in giudizio la transalpina in seguito alle accuse che questa aveva rivolto al Tennista all’interno di un’intervista rilasciata circa un anno e mezzo fa alla trasmissione televisiva Le Grand 8. Bachelot, che all’epoca ricopriva la carica di ministro dello sport e della salute francese, aveva insinuato che lo stop di ...

Ministro siriano propone ai Brics di allearsi contro gli Usa - : Tra lunedì e martedì Jalta ha ospitato la conferenza internazionale "Russia, Crimea e Relazioni Internazionali Moderne. Forum degli Amici della Crimea", in cui hanno preso parte delegazioni ...

Un ex ministro del governo gallese - licenziato perché accUsato di molestie sessuali - si è suicidato : Carl Sargeant, un ministro del governo locale del Galles che venerdì è stato licenziato per una serie di accuse di molestie sessuali, si è suicidato. Sargeant aveva 49 anni, era sposato e aveva due figli. Membro del Partito Laburista, fino The post Un ex ministro del governo gallese, licenziato perché accusato di molestie sessuali, si è suicidato appeared first on Il Post.

CARL SARGEANT/ Ministro gallese si è suicidato : era stato accUsato di molestie sessuali (ultime notizie) : CARL SARGEANT, Ministro gallese suicida: 48 anni, sposato e padre di due figli, l'uomo era finito sotto inchiesta per "comportamento inappropriato" dopo le accuse di alcune donne.

Dalla regina al ministro Usa - i miliardi nei paradisi fiscali : È uno tsunami politico-finanziario, generato fra le spiagge da sogno dei paradisi fiscali. Che si è democraticamente abbattuto su presidenti, monarchi, politici, cantanti, imprenditori e colossi della Silicon Valley. Travolgendo nell’ondata di piena perfino la regina Elisabetta. Ma rimettendo sulla graticola anche l’entourage di Trump, da un lato, ...

Paradise Papers : investimenti off-shore anche per la Regina Elisabetta - George Soros - un ministro Usa - Bono e Madonna : La Regina d’Inghilterra, il cantante degli U2 Bono Vox e Madonna. Ma anche il ministro al commercio di Trump e il finanziere George Soros. Sono solo alcuni dei nomi emersi dai Paradise Papers, tredici milioni di documenti riservati che hanno svelato investimenti in paradisi off-shore di migliaia di imprenditori di tutto il mondo, tra cui 120 politici. I documenti sono stati ottenuti dal giornale tedesco Suddeutsche Zeitung che li ha ...