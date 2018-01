Usa | la tempesta Ciclone Bomba | fa più freddo che su Marte

: Sospesi tutti i voli allo scalo internazionale di Jfk di New York a causa della tempesta 'ciclone bomba' che si sta… - emimatite : Sospesi tutti i voli allo scalo internazionale di Jfk di New York a causa della tempesta 'ciclone bomba' che si sta… - LucaColucci1 : RT @YouReporter: Ondata di #gelo record negli #Usa: 11 morti e 70mila al buio, 13 stati in allarme, scuole e uffici chiusi #NYC #Grayson #… - YouReporter : Ondata di #gelo record negli #Usa: 11 morti e 70mila al buio, 13 stati in allarme, scuole e uffici chiusi #NYC… - nieddupierpaolo : Dai Bottera dillo che la tempesta di neve negli USA è colpa di Trump che è uscito dagli accordi sul clima ?????????? #TG2 - Robbetta : RT @GiaPettinelli: Maltempo, sospesi tutti i voli all’aeroporto #Jfk di #NewYork. Aeroporto chiuso almeno sino al pomeriggio a causa della… -

Leggi la notizia su corriere

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Ondata di gelo record: allarme per lain 13 stati. 70mila persone senza elettricità, a New York scuole chiuse. Temperature a -37 gradi nel New Hampshire. In Massachusetts squali morti per il gelo