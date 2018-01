Usa - Donald Trump lancia la guerra alla legalizzazione della marijuana (mentre il Russiagate infuria di nuovo) : No free marijuana. Donald Trump infrange i stupefacenti sogni degli statunitensi – che hanno legalizzato l’uso ricreativo della cannabis in sei stati con i referendum votati proprio nella stessa tornata che ha portato il tycoon alla Casa Bianca – con una vera guerra. Dopo che il Capodanno è partito in California con la nuova legge l’amministrazione repubblicana, secondo il Wall Street Journale, attraverso il ministro della ...

Vaticano - Papa Francesco contro Donald Trump e Israele : 'GerUsalemme - capitale di due Stati' : ... Papa Francesco ha parlato anche di Gerusalemme, la capitale contesa e la città in cui Donald Trump ha deciso di spostare l'ambasciata statunitense, facendo insorgere il mondo arabo. Il Pontefice, di ...

La disfatta di GerUsalemme : Donald Trump ha tutto il mondo contro : Una vera disfatta per il Presidente americano che deve fare i conti con un mondo che ora come ora gli rema contro. Non sono mancati i Paesi che, in tutto ciò, hanno voluto astenersi dal voto come il ...

GerUsalemme - Donald Trump trasforma in quaresima l’Avvento di Papa Francesco : L'avvento quest'anno si è sdoppiato, sul sacro proscenio di Gerusalemme, annunciando la nascita di due capitali: plateali e fatali. Sovrapponendo e scambiando paesaggi e personaggi, calendari liturgici e politici, l'angelo Gabriele e l'apprendista stregone, stella cometa e stella di Davide, magi persiani e redivivi sultani, eredi sauditi e connubi inauditi, lo zar e lo zio Sam.Calando in loco novità dirompenti ma distanziandosi non ...

Donald Trump accUsa la Cina di furto di tecnologia : Prevale la linea dura nell’amministrazione Trump. Le relazioni tra Stati Uniti d’America e Cina subiranno “maggiori pressioni e sfide”. A determinarlo la decisione del presidente di assegnare a Pechino l’etichetta di “rivale” nel suo primo rapporto sulla sicurezza nazionale. La…Continua a leggere →

Usa a guida Donald Trump - niente di buono all’orizzonte : Si vedono già con sempre maggiore frequenza in giro (in America ma anche da noi) articoli o commenti che approvano, o perlomeno giustificano, l’operato di Donald Trump, lanciatissimo a proseguire il suo incredibile programma di riforme senza capo né coda, un giorno impostato a recuperare consensi cercando di realizzare qualcuna delle sue allucinanti promesse fatte in campagna elettorale, il giorno seguente impegnato a smantellare qualcosa ...

GerUsalemme - appello di Donald Trump alla calma e alla moderazione : Il presidente americano Donald Trump ha lanciato un appello alla calma e alla moderazione dopo la giornata di violenze in Medio Oriente seguite alla sua decisione di riconoscere Gerusalemme capitale ...

Il grande errore di Donald Trump su GerUsalemme : 07 dicembre 2017 12:40 Il mondo arabo è stanco, a cominciare dai palestinesi. È stanco delle guerre, della violenza e delle illusioni. Le rivoluzioni arabe del 2011 non hanno prodotto frutti, così come il panarabismo, l'...

Ha ragione Donald Trump : GerUsalemme è la capitale di Israele? : In particolare l' Unesco (l'agenzia Onu per la cultura, la scienza e l'educazione) è stata spesso il fulcro di queste recenti frizioni. A ottobre 2016 fu adottata una risoluzione - e l'Italia si ...

Donald Trump : "GerUsalemme è la capitale di Israele - ma appoggeremo la soluzione dei due Stati" : "È il momento di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele". Arriva l'atteso annuncio del presidente americano Donald Trump, che ha motivato così la sua decisione: "Non si può continuare con formule fallimentari. La scelta di oggi su Gerusalemme è necessaria per la pace". Trump ha spiegato che l'ambasciata americana sarà trasferita da Tel Aviv a Gerusalemme e i lavori per la costruzione del nuovo edificio ...

Donald Trump Usa GerUsalemme per restare alla Casa Bianca : L’annuncio del trasferimento dell’ambasciata statunitense in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme è legato soprattutto all’inchiesta russa. Leggi

Oggi l'annuncio di Donald Trump su GerUsalemme - Abu Mazen telefona al Papa che invoca il dialogo : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump riconoscerà Oggi Gerusalemme come la capitale di Israele, nonostante decenni di cautela americana sulla questione e gli avvertimenti dei leader della regione e della comunità internazionale sui rischi di una simile decisione. l'annuncio del presidente americano è previsto per le 13:00 americane, le 19 in Italia. "Il 6 dicembre 2017, il presidente Trump riconoscerà ...