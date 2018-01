Usa-Corea | guerra di bottoni Trump | Il mio è più grosso

Corea del Nord - Usa : “Ci si preoccupi della salute mentale di Kim” : “Il presidente e il popolo di questo Paese dovrebbero essere preoccupati della salute mentale del leader della Corea del Nord”: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders nel suo briefing con giornalisti, dopo aver difeso i tweet di Trump contro Kim. “Ha fatto ripetute minacce, ha testato missili per anni, e questo e’ un presidente che non mettera’ a tacere nulla, non sara’ debole e si ...

Corea del Nord e GerUsalemme - la guerra mondiale è iniziata su Twitter Video : Ne uccide di più Twitter che una testata nucleare. Così, visto che nessuno usa praticamente più la penna o la spada, ci troviamo costretti ad attualizzare un vecchio proverbio e sgraniamo gli occhi dinanzi alla personalissima guerra mondiale che #Donald Trump combatte tutti i giorni dal suo account. Il bersaglio sono praticamente tutti i Paesi che non si allineano alla politica estera statunitense, nulla di nuovo in realta' perché Washington ha ...

Quando Corea del Nord e Usa giocano alla partita del "bottone nucleare" : Solo che come al solito ha preso in mano il suo cellulare e ha privilegiato i social come mezzo di comunicazione per mettere a conoscenza il mondo delle sue strategia in fatto di politica estera. "...

Usa-Nord Corea - Trump a Kim : «Il mio bottone nucleare è più grande e potente e funziona». E sulle Olimpiadi dialogo fra le due Coree : Nuova escalation dei toni nella crisi fra i due paesi. Il presidente americano ha replicato con toni minacciosi al discorso di fine anno del dittatore asiatico

Usa : no a Corea con arsenale nucleare : 1.14 "Gli Usa non accetteranno mai una Corea del Nord dotata di armi nucleari".Così l'ambasciatrice americana alle Nazioni Unite, Nikki Haley riferendosi alla possibilità che il leader nordCoreano Kim si stia preparando all'ennesimo test missilistico. "Spero che non accada, ma se dovesse succedere dovremmo prendere ulteriori misure per fare pressione sul regime nordCoreano" ha aggiunto Haley, secondo la Cnn. "Il mondo civilizzato deve restare ...

Corea del Nord - Kim Jong-un minaccia gli Usa : "Sul tavolo ho il pulsante nucleare" : I discorsi che Kim tiene il 1 gennaio da sempre hanno fornito indicazioni sulla direzione politica dell'anno che sta per iniziare: il primo gennaio 2017 il giovane dittatore aveva preannunciato che ...

Corea del Nord - Kim minaccia gli Usa anche nel messaggio di Capodanno : “Pulsante nucleare è sulla mia scrivania” : Il “pulsante nucleare” è sulla mia scrivania e “l’intera area degli Stati Uniti continentali è sotto il raggio d’azione nucleare”. Il leader NordCoreano Kim Jong-un torna a minacciare gli Usa nel suo consueto messaggio di inizio anno trasmesso dalla tv di stato della Corea del Nord. La nostra forza nucleare è stata “completata”, ha aggiunto Kim che poi ha avvertito: “Gli Usa non inizino mai una ...

Corea Nord - Kim : forza nucleare conclUsa : 06.30 La nostra forza nucleare è stata "completata": così il leader NordCoreano Kim Jong-Un, nel suo consueto messaggio di inizio anno trasmesso stamattina dalla tv di stato della Corea del Nord. Sulla mia scrivania c'è un "pulsante nucleare": così il leader NordCoreano torna ad avvertire gli Stati Uniti, affermando che la forza nucleare del suo paese è ora una realtà e non solo una minaccia." L'intera area degli Stati Uniti Continentali è ...

Corea del Nord - la guerra è l'unica strategia Usa? Video : 'La guerra è pace', scriveva George Orwell nel suo celeberrimo 1984. Pertanto, in tempi di crisi, non c'è nulla di meglio di dare sfogo alle armi per dirottare l'attenzione dell'opinione pubblica. Le ultime dichiarazioni di Donald Trump in merito alla crisi Coreana non lasciano presagire nulla di buono. Potrebbe trattarsi della solita minaccia applicabile ad una strategia di 'parole grosse' che in tutti questi mesi hanno percorso gli oltre 11 ...

Protezione Civile russa preparata in caso di escalation e conflitto tra Usa e Nord Corea - : "Nel caso di grave escalation, le unità di crisi sono state addestrate in Estremo Oriente e Siberia", ha detto Puchkov. In precedenza dal ministero degli Esteri russo avevano messo in guardia dalla ...

Colloquio Lavrov-Tillerson - i russi si offrono come mediatori fra Usa e Corea del Nord : Il segretario di Stato americano Rex Tillerson ha avuto un Colloquio telefonico con il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. Al centro della telefonata la Corea del Nord, la Siria e l'Ucraina. Lavrov avrebbe ribadito a Tillerson l'offerta russa di fare da mediatore fra Washington e Pyongyang.Il russo avrebbe definito "inammissibile" l'intensificazione da parte di Washington della tensione nella penisola Coreana con una "retorica ...

Nord Corea - gli Usa annunciano sanzioni. Ma Mosca si propone come mediatore : Continua la prova di forza (a distanza) tra Donald Trump e Kim Jong-un. All'indomani dell'ennesimo test NordCoreano, che ha messo in campo "Kwangmyongsong-5", il satellite dotato di sistema di comunicazione e videocamera che permette al regime di lanciare nuovi missili a lunga gittata, gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni a due dei più importanti funzionari della Corea del Nord che si occupano del programma sui ...

Corea del Nord - colloquio telefonico ministri Esteri Usa e Russia : Il segretario di Stato Usa, Rex Tillerson, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. Al centro della telefonata la situazione in Corea del Nord, in Siria e in ...

Usa-Corea Nord - Russia : pronti a mediare : 23.35 La Russia è disposta a mediare tra Stati Uniti e Corea del Nord, se le due parti lo desiderano. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, mentre, in un colloquio telefonico, il ministro degli Esteri Lavrov e il segretario di Stato Tillerson, concordavano sulla necessità di avviare presto un dialogo con Pyongyang. Durante il colloquio, Lavrov ha criticato la "retorica aggressiva di Washington", causa di tensione nella ...