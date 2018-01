Una teca facile da aprire e l' allarme in ritardo I misteri del grande furto

Napoli - violenta la cugina dopo Una serata in discoteca : arrestato 25enne : dopo aver trascorso una serata in discoteca insieme alla cugina di primo grado l'ha accompagnata a casa e ha abusato di lei in auto.L'episodio è accaduto a Marano di Napoli nella notte tra il 25 e il 26 dicembre. La vittima della violenza è una ragazza di 22 anni che era andata a ballare insieme agli amici e al cugino 25enne a Pozzuoli.dopo aver accompagnato tutti a casa è rimasto solo con la cugina e approfittando della confusione ...

Venezia - furto di gioielli da Una teca della mostra “Tesori dei Moghul e dei Maharaja” : Alcuni gioielli della mostra “Tesori dei Moghul e dei Maharaja”, ospitata a Palazzo Ducale a Venezia, sono stati rubati stamane da una teca. L’allarme è scattato intorno alle 10. Sul posto la polizia. I monili avrebbero un valore di alcune decine di migliaia di euro. La mostra, allestita nella sala dello Scrutinio, si chiuderà questa sera. Raccoglie, per la prima volta in Italia, 270 tra gemme e gioielli indiani dal XVI al XX secolo ...

Venezia - clamoroso furto a Palazzo Ducale : rubati gioielli da Una teca : Alcuni gioielli della mostra 'Tesori dei Moghul e dei Maharaja', ospitata a Palazzo Ducale a Venezia, sono stati rubati stamane da una teca. L'allarme è scattato intorno alle 10. Sul posto la polizia. ...

Bolkestein - Una proroga con ipoteca : ambulanti preoccupati : "Speriamo che l'ipotesi della proroga non sia solo una manovra da campagna elettorale con cui la politica gioca sulla pelle di noi ambulanti, ma un reale primo passo per arginare gli effetti ...

Salvare i libri rari : la Biblioteca comUnale in prima linea nel progetto : ... la comunale conserva 80 edizioni in copia unica, 76 edizioni sopravvissute unicamente in 2 esemplari e altre 230 edizioni rare (3-5 esemplari superstiti al mondo). La digitalizzazione degli ...

Una stagione grandi firme al teatro di Montecarlo : ... presidente della Fondazione Toscana Spettacolo - pensata per il territorio di Montecarlo, per un pubblico colto ed esigente che merita un programma di alto livello, con spettacoli che valorizzano i ...

Ignazio Moser - la serata in discoteca per lui è Una festa. Ma per Cecilia è un incubo : La partecipazione al Grande Fratello Vip e la storia d'amore con Cecilia Rodriguez hanno regalato a Ignazio Moser , figlio del campione Francesco, una nuova popolarità e tanti fan pronti ad osannarlo. ...

CECILIA RODRIGUEZ / Video - la sua risposta ai fischi durante Una serata in discoteca : CECILIA RODRIGUEZ è stata ospite di una discoteca di Roma, dove è stata lungamente fischiata e critica dal pubblico presente. La sua reazione non si è fatta attendere....(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 09:11:00 GMT)

Bibliomakers : aperto il primo Makerspace di Roma in Una Biblioteca ComUnale : Bibliomakers sarà a cura della Fondazione Mondo Digitale, il cui FabLab a Roma, all'interno della Palestra dell'Innovazione, è divenuto in poco tempo un luogo di innovazione e scambio, frequentato da ...

Germania - ubriaco investe pedoni davanti a Una discoteca : 6 feriti : Un 29enne, probabilmente ubriaco, ha investito deliberatamente un gruppo di pedoni davanti a una discoteca della località tedesca di Cuxhaven, ferendo sei persone. Lo ha reso noto la polizia locale, ...

Spagna - crollo in Una discoteca a Tenerife : 40 feriti : È di 40 feriti, di cui due gravi, il bilancio di un crollo in una discoteca avvenuto la notte scorsa a Tenerife. È accaduto al Butterfly Disco Club a Adeje, quando il pavimento ha ceduto sotto il calpestio dei clienti, che avevamo riempito la sala e sono precipitati nelle cantine. Diversi filmati su Twitter mostrano i soccorsi prestato dai cigili del fuoco e dei personale delle ambulanze, che hanno trasportato in ospedale 2 persone. Il reso dei ...

Crolla pavimento di Una discoteca a Tenerife : 40 feriti - 2 gravi | : successo nella notte tra sabato e domenica nelle isole Canarie, nella zona di Playa de las Americas, sulla costa Adeje. La pista da ballo è collassata aprendo una voragine di quasi 4 metri quadrati. ...

A Tenerife - nelle Canarie - è crollato il pavimento di Una discoteca e ci sono 22 feriti : Ieri notte a Tenerife, una delle isole Canarie, è crollato il pavimento di una discoteca e 22 persone si sono ferite. La discoteca si trova nella città di Adaje, nel sud dell’isola. Le persone che si trovavano sopra ai quattro metri quadrati The post A Tenerife, nelle Canarie, è crollato il pavimento di una discoteca e ci sono 22 feriti appeared first on Il Post.

Crolla pavimento di Una discoteca a Tenerife : 22 feriti - alcuni gravi - : successo nella notte tra sabato e domenica nelle isole Canarie, nella zona di Playa de las Americas, sulla costa Adeje. La pista da ballo è collassata aprendo una voragine di quasi 4 metri quadrati. ...