Una delle quotazioni più attese dell' anno è arrivata | Spotify chiede l' autorizzazione

Foggia - il 're delle tarantelle' condannato per violenza sessuale su Una ballerina minorenne : Michele Mangano è noto per aver diffuso il tradizionale ballo pugliese nel mondo: è stato condannato a 3 anni. Avrebbe abusato della ragazza che le aveva...

America Ferrera è incinta : la benedizione delle attrici di 4 Amiche e Un Paio di Jeans in Una foto storica : Il 2018 non poteva iniziare in un modo migliore: America Ferrera è incinta. La nostra impacciata Ungly Betty ha annunciato sui social l'arrivo del suo primo bambino ma la cosa che ha fatto uscire tutti di testa è un'altra. Proprio in occasione di questo grande annuncio i fan delle serie tv e, soprattutto, del film cult 4 Amiche e un Paio di Jeans ha potuto godere di una vera e propria reunion. Alexis Bledel,Blake Lively e Amber Tamblyn ...

C’è Una causa da 1 - 6 miliardi di dollari contro Spotify per come gestisce le licenze delle canzoni : La società Wixen Music Publishing, che gestisce le licenze per le canzoni di circa 200 artisti (compresi Tom Petty, Neil Young, Janis Joplin e Missy Elliott) ha fatto causa per 1,6 miliardi di dollari al servizio di streaming musicale online The post C’è una causa da 1,6 miliardi di dollari contro Spotify per come gestisce le licenze delle canzoni appeared first on Il Post.

C'è Una nuova offensiva delle star di Hollywood contro le molestie sessuali : Uma Thurman (Afp) Né Wall Street, né la politica, né il giornalismo si sono rivelati immuni all'epidemia di palpeggiamenti, abbracci eccessivi, baci non richiesti, tutti fenomeni che con termini ...

Consiglio comUnale - via libera all’aggiornamento del cronoprogramma sulla ricostruzione delle scuole : L'Aquila - Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato una mozione presentata da Carla Cimoroni (gruppo L’Aquila chiama chi ama L’Aquila) riguardante l’aggiornamento del cronoprogramma relativo alla ricostruzione degli edifici scolastici. Il documento – con un emendamento a firma del sindaco Pierluigi Biondi e della stessa consigliera Cimoroni – prende spunto dalle delibere con cui la giunta comunale, nel 2015, aveva fissato il programma ...

I video delle esibizioni a Capodanno in Musica su Canale 5 - Una grande festa con Benji e Fede - Ermal Meta e Riki : Ieri sera su Canale 5 il grande concerto di Capodanno in diretta dall'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna. Numerosi gli ospiti e le esibizioni a Capodanno in Musica, che si sono esibiti sul palco del palazzetto nella serata condotta da Federica Panicucci. Benji e Fede a Capodanno in Musica ospiti del concertone di fine anno si sono esibiti insieme ad Annalisa in Tutto per una ragione, il successo estivo che ci ha accompagnato nel ...

CAPODANNO 2018 - COUNTDOWN VIDEO/ Buon anno : Una delle gaffe più clamorose della storia dei Capodanni : CAPODanno 2018: il conto alla rovescia per l'arrivo dell'anno nuovo si sta avvicinando. Ripercorriamo tutte le gaffe recenti riguardanti il COUNTDOWN della notte di CAPODanno.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 23:45:00 GMT)

Fondo : Pellegrino : "È stata Una delle sprint più faticose della mia carriera" : E' arrivato secondo dopo una lotta con Ustiugov, che si è presentato, ancora una volta, in grande forma al Tour de Ski. Federico Pellegrino si è dovuto accontentare del secondo gradino del podio nella ...

Venezia - neonata trovata morta in Una discarica - i pm chiedono ai presidi di verificare le assenze delle studentesse : Potrebbe essere stata una studentessa ad abbandonare una piccola, appena nata, nella spazzatura. Il corpicino della bambina è stato trovato il 4 novembre alla Ecopatè di Musile di Piave, in Veneto, e ...

Apple con Una lettera si scusa per gli Iphone rallentati. E taglia il prezzo delle batterie : La scuse ufficiali ai clienti con una lettera pubblicata su internet e il prezzo delle batterie fuori garanzia dimezzato. Apple, dopo le polemiche e le class action per la vicenda degli Iphone rallentati, si è rivolta direttamente agli utenti: “Sappiamo che alcuni di voi pensano che Apple li ha delusi”, si legge. “Ci scusiamo. Ci sono stati molti malintesi a proposito di questa materia, per questo vorremmo chiarirci e farvi ...

Immobili di lusso : la top 10 delle città più cercate al mondo per chi acquista Una casa di prestigio : Miami è la città più cercata al mondo per chi desidera acquistare una casa di lusso. E' ciò che emerge dalla classifica stilata da LuxuryEstate.com , che ha analizzato le ricerche avvenute nel corso del 2017, scoprendo la top 10 ...

Sistema Sesto - i giudici d'appello : "Non ci sono prove delle tangenti". Penati : "Una conferma - mai preso soldi" : Le motivazioni della sentenza che ha confermato l'assoluzione degli imputati tra cui l'ex sindaco ed ex presidente della provincia di Milano. "Inequivocabile...

Natale di proteste per i lavoratori delle (false) cooperative di Una ditta del modenese : Da 8 giorni sono in sciopero della fame: i loro diritti fatti a pezzi come la carne che tiene in piedi il grande distretto di Modena degli insaccati e della polpa di maiale -