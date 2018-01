Ultime Notizie Roma del 04-01-2018 ore 20 | 00

CALCIOMERCATO INTER / News - Emery vuole Pastore ancora al Psg ( Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER , ultime notizie legate al club nerazzurro: la dirigenza pensa a Pastore ma Emery frena, Mkhitaryan invece si allontana. Possibile prestito per Pinamonti(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 19:51:00 GMT)

CALCIOMERCATO JUVENTUS / News - ufficiale : Pjaca in prestito allo Schalke 04 (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al club bianconero: la JUVENTUS ha definito il trasferimento in prestito di Marko Pjaca, che chiuderà la stagione in Germania con lo Schalke 04(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 19:33:00 GMT)