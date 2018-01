: #Turchia, mandato di arresto a #Konya per 70 sospetti membri della rete di Fethullah #Gülen, il predicatore islamic… - DirittoeLiberta : #Turchia, mandato di arresto a #Konya per 70 sospetti membri della rete di Fethullah #Gülen, il predicatore islamic… - MarianoGiustino : RT @DirittoeLiberta: #Turchia, ministro della Giustizia: Per il 2018 non abbiamo in programma nuove inchieste contro la rete di Fethullah #… - DirittoeLiberta : #Turchia, ministro della Giustizia: Per il 2018 non abbiamo in programma nuove inchieste contro la rete di Fethulla… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Turchia: rilascio 1000 sospettati di legami con Gulen La procura di Ankara h… -

Proseguono gliinnell'ambito delle indagini sul golpe fallito del 15 luglio 2016. La procura della città di Konya, nel centro dell'Anatolia, ha infatti emesso un mandato d'arresto nei confronti di 70 militari in servizio in 27 diverse province del Paese, sospettati di far parte dell'organizzazione sovversiva guidata da Fetullah Gulen. Al momento sono 48.305 le persone in carcere perché sospettate di far parte delladell'imam e finanziere residente negli Usa, considerato la mente del golpe.(Di giovedì 4 gennaio 2018)