Turchia | il via libera degli imam | Sì alle spose bambine di 9 anni

Turchia - al via il corso di laurea per prepararsi ad accogliere gli Ufo Video : L'universita' si aggiorna. Per essere al passo con i tempi e consentire una formazione adeguata ai cittadini del nuovo millennio, l'Akdeniz University, ateneo del Mediterraneo di Antalya, nel sud della #Turchia, ha avviato un corso di laurea senza precedenti. Titolo della disciplina: Ufologia ed esopolitica. Finalita': essere pronti all'arrivo degli ufo [Video] e saper gestire l'accoglienza. 'Focus' del corso L'Akdeniz University, che di ...

Turchia - al via il corso di laurea per prepararsi ad accogliere gli Ufo : L'università si aggiorna. Per essere al passo con i tempi e consentire una formazione adeguata ai cittadini del nuovo millennio, l'Akdeniz University, ateneo del Mediterraneo di Antalya, nel sud della Turchia, ha avviato un corso di laurea senza precedenti. Titolo della disciplina: Ufologia ed esopolitica. Finalità: essere pronti all'arrivo degli ufo e saper gestire l'accoglienza. ...Continua a leggere

Russia e Turchia avviano fase operativa del progetto sulla centrale nucleare di Akkuyu - : Lo ha dichiarato a RIA Novosti il portavoce della società che gestisce il progetto "Akkuyu Nükleer" Murat Fyrat. Alla cerimonia prenderanno parte il direttore generale della società pubblica ...

Milan-Calhanoglu - è già addio? Il trequartista via a gennaio. Nuova avventura in Turchia : Milan-Calhanoglu, è già addio? Il trequartista via a gennaio. Nuova avventura in Turchia Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Calhanoglu- Un matrimonio lampo e un divorzio altrettanto immediato. Possiamo riassumere così l’avventura in rossonero di Calhanoglu. Il trequartista turco sembrerebbe non essersi ambientato totalmente nella Nuova realtà ...

Golf : Open di Turchia - tre azzurri al via con obiettivo Dubai : ... Giovedì 2 novembre: prima giornata dalle 10 alle 15 (Sky Sport 3 HD) Venerdì 3 novembre: seconda giornata dalle 10 alle 15 (Sky Sport 3 HD) Sabato 4 novembre: terza giornata dalle 10 alle 14 (Sky ...

Turchia : via processi ai capi di Amnesty : Gli occhi del mondo osserveranno i processi di Istanbul e Smirne", ha concluso Dalhuisen. Nelle ultime settimane è cresciuta la pressione internazionale a sostegno degli imputati. Oltre a diverse ong,...