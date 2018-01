Trump - guerra a legalizzazione marijuana : (ANSA) - WASHINGTON, 4 NOV - L'amministrazione Trump annullera' la politica dell'era Obama di scoraggiare i procuratori federali a perseguire reati legati alla marijuana negli stati che l'hanno legalizzata, finora sei in tutto, la California nei giorni scorsi. Lo ...

Trump - guerra a legalizzazione marijuana : (ANSA) - WASHINGTON, 4 NOV - L'amministrazione Trump annullera' la politica dell'era Obama di scoraggiare i procuratori federali a perseguire reati legati alla marijuana negli stati che l'hanno legalizzata, finora sei in tutto, la California nei giorni scorsi. Lo ...

Trump lancia la guerra alla marijuana : 'Annulleremo le politiche dell'era Obama' : L'amministrazione Trump ha annunciato che annullerà la politica dell'era Obama di scoraggiare i procuratori federali a perseguire reati legati alla marijuana negli stati che l'hanno legalizzata, finora sei in tutto, la California nei giorni scorsi. Lo ...

Usa - Donald Trump lancia la guerra alla legalizzazione della marijuana (mentre il Russiagate infuria di nuovo) : No free marijuana. Donald Trump infrange i stupefacenti sogni degli statunitensi – che hanno legalizzato l’uso ricreativo della cannabis in sei stati con i referendum votati proprio nella stessa tornata che ha portato il tycoon alla Casa Bianca – con una vera guerra. Dopo che il Capodanno è partito in California con la nuova legge l’amministrazione repubblicana, secondo il Wall Street Journale, attraverso il ministro della ...

Trump lancia la guerra alla marijuana : "Annulleremo le politiche dell'era Obama" : L'amministrazione Trump ha annunciato che annullerà la politica dell'era Obama di scoraggiare i procuratori federali a perseguire reati legati alla marijuana negli stati che l'hanno legalizzata, finora sei in tutto, la California nei giorni scorsi. Lo scrivono i media Usa.La mossa, che dovrebbe essere annunciata oggi dal dipartimento di giustizia, sarebbe una dichiarazione di guerra contro la liberalizzazione di questo stupefacente, di ...

L'analisi Trump in guerra con il mondo. Quello che Wolff e Bannon non dicono : In che mani siamo? Più che votare un premier in Francia, Gran Bretagna, Germania o Italia, i cittadini europei dovrebbero avere anche loro il diritto di esprimere un voto "pesante" sul presidente ...

Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord - Trump : “colloqui di pace partiti grazie alla mia fermezza” : Terza Guerra Mondiale, ultime notizie di oggi 4 gennaio 2018: Corea del Nord, tra disgelo e "pulsanti nucleari". Riscoppia il Russiagate dopo lo scontro feroce Trump-Bannon(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 14:40:00 GMT)

Usa-Corea - guerra di bottoni. Trump : "Il mio è più grosso" : New York - È sindrome da performance tra Donald Trump e Kim Jong Un. Il presidente americano non ci sta, e dinanzi alla provocazione di inizio anno lanciate dal dittatore nordcoreano riguardo al ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord tra disgelo e ‘pulsanti : Russiagate - scontro Trump-Bannon : TERZA GUERRA MONDIALE, ultime notizie di oggi 4 gennaio 2018: Corea del Nord, tra disgelo e "pulsanti nucleari". Riscoppia il Russiagate dopo lo scontro feroce Trump-Bannon(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 03:53:00 GMT)

Il ‘bottone’ di Trump ci ha fatto dimenticare cos’è la guerra : “Il segno distintivo dell’uomo è la mano, lo strumento col quale fa tutto ciò che è male.” Compreso premere un bottone. Nella lotta tra galli Usa-Corea, il resto dell’orwelliana fattoria degli animali sembra fare spallucce alle minacce starnazzate nel pollaio prendendole per l’ennesima, carnevalesca alzata di cresta. Indifferenti al dolore come gli uomini del romanzo, sottovalutiamo la guerra perfino ora che a becchettare sono gli unici ad ...

Donald Trump : è 'guerra' con il Pakistan Video : Dopo i giochi d'amore ed odio con Putin, i battibecchi con Kim-Jong un e le minacce sul nucleare [Video], il riconoscimento della Casa Bianca di Gerusalemme capitale di Israele che ha scatenato l'ira palestinese e le avversita' dimostrate nei confronti dell'Iran, adesso #Donald Trump ha deciso di litigare anche con il #Pakistan al quale sembra non siano affatto piaciute le accuse rivoltegli via twitter dal Presidente degli Stati Uniti. Trump, ...

Donald Trump : è 'guerra' con il Pakistan : Dopo i giochi d'amore ed odio con Putin, i battibecchi con Kim-Jong un e le minacce sul nucleare, il riconoscimento della Casa Bianca di Gerusalemme capitale di Israele che ha scatenato l'ira palestinese e le avversità dimostrate nei confronti dell'Iran, adesso Donald Trump ha deciso di litigare anche con il Pakistan al quale sembra non siano affatto piaciute le accuse rivoltegli via twitter dal Presidente degli Stati Uniti. Trump, dal canto ...

Terza Guerra Mondiale/ Tweet di Trump contro il Pakistan - il nipote di bin Laden è morto : Donald Trump ha condiviso un Tweet contro il Pakistan, accusandolo di aver fornito soltanto bugie per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo. (Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 03:52:00 GMT)

TERZA GUERRA MONDIALE/ Pechino replica dopo attacco di Trump : “Mai violato sanzioni Onu” : TERZA GUERRA MONDIALE: Donald Trump deluso per l'atteggiamento della Cina verso la Corea del Nord, Pechino replica e intanto Pyongyang prepara nuovi test.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 03:53:00 GMT)