I colloqui tra Seul e Pyongyang sono "una buona cosa". Lo ha affermato il presidente Usa, in un tweet. "Con tutti gli esperti falliti intervenuti -scrive- qualcuno pensa davvero che i colloqui e iltra la Corea del Nord e del Sud sarebbero partiti se io non fossi stato fermo, duro e intenzionato a impegnare tutta la nostra 'forza' contro il Nord? Matti, ma i colloqui sono una buona cosa!" ha scrittoall'indomani della telefonata tra, la prima in due anni.(Di giovedì 4 gennaio 2018)