Trump-Bannon | c' eravamo tanto amati

L'analisi Trump in guerra con il mondo. Quello che Wolff e Bannon non dicono : In che mani siamo? Più che votare un premier in Francia, Gran Bretagna, Germania o Italia, i cittadini europei dovrebbero avere anche loro il diritto di esprimere un voto "pesante" sul presidente ...

Usa - Bannon su Trump : "E un grande uomo - lo sostengo ogni giorno" : Il presidente americano Donald Trump "è un grande uomo, lo sapete, lo sostengo ogni giorno". E' il primo commento di Steve Bannon , ex capo della strategia politica della Casa Bianca, dopo che il ...

Parla Steve Bannon : "Trump è un grande uomo - lo sostegno ogni giorno" : "Il presidente è un grande uomo, lo sapete, lo sostengo ogni giorno". Questo è il primo e finora unico commento dell'ex chief strategist della Casa Bianca Steve Bannon dopo che Donald Trump lo ha ripudiato pubblicamente e violentemente per le rivelazioni su di lui e sulla sua famiglia nel libro "Fire and Fury: the Trump White House".Un commento che ha rilasciato alla trasmissione 'Breibart News Tonight' (legata all'omonimo sito di ...

Bannon-Trump : una vendetta premeditata : Steve Bannon, che ha guidato la campagna presidenziale di Trump verso la vittoria, sapeva bene come vendicarsi e colpire il suo "capo" quando in agosto è stato cacciato da "consigliere" in grado di fare il bello e il cattivo tempo alla Casa Bianca.Con l'intervista sostenuta con il giornalista Michael Wolff per il libro "Fire and Fury: Inside the Trump White House", Bannon ha utilizzato nel proprio interesse gli scheletri dell'armadio di ...

Rottura fra Trump e Bannon : perché e cosa cambierà nella politica americana : Le dichiarazioni che Steve Bannon avrebbe affidato all'imminente libro di Michael Wolff, nelle quali definisce "traditore" e "non patriottico" il presunto 'incontro del figlio e del genero di Donald Trump con una funzionaria russa, hanno suscitato la veemente risposta dello stesso Presidente. Come si può spiegare quest'improvviso scontro tra Trump e il suo ex stratega, e quali conseguenze avrà sulla politica americana?Sebbene oggi ...

Pianti - insulti e paranoia. Ora Bannon spara a zero su Trump : Che tra il presidente Trump e Steve Bannon, prima stratega della Casa Bianca e poi reietto, non corresse buon sangue non era ormai più un mistero per nessuno. Ma se rimanevano dei dubbi su quanto l'uomo dell'alt-right avrebbe potuto o voluto rivelare sull'amministrazione americana, a fugarli ci ha pensato la pubblicazione di Fire and Fury: inside the Trump White House, memoir scritto con Michael Wolff e di cui molti dettagli sono ...

Bannon : "Incontri sovversivi". Trump : "Pazzo" : Si intitola 'Fire and Fury: inside the Trump White House', lo ha scritto Steve Bannon, ex stratega della Casa Bianca, e rivelerebbe un incontro 'sovversivo' e 'antipatriottico' tra il figlio del ...

Smentita e diffida. Trump contro Bannon - che lo accusa : "Incontrò i russi" : Nel pieno della campagna elettorale dello scorso, anche Donald Trump avrebbe incontrato alla Trump Tower, insieme al suo staff, esponenti russi pronti a fornire informazioni compromettenti su Hillary Clinton, la sfidante democratica nella corsa verso la Casa Bianca. È quanto insinua Steve Bannon, l'ex stratega di The Donald da ieri ufficialmente scomunicato dal presidente, sottolineando che è stato il figlio Don Jr a portare gli ...

Bannon : “Incontri sovversivi tra Trump jr e i russi”. E Donald si infuria : “Ha perso la testa” : L’ex capo stratega della Casa Bianca, ed anima nera di Donald Trump, Steve Bannon, licenziato lo scorso agosto, «ha perso la ragione». Questa la reazione del presidente Usa dopo che Bannon ha definito «sovversivi» gli incontri tra Donald jr ed emissari russi a giugno del 2016, aggiungendo che sono state conversazioni «antipatriottiche», perché cer...

Trump diffida Bannon per il suo libro : violato accordo - svelate informazioni confidenziali : Nel libro Bannon accusa Trump anche di aver partecipato ad un incontro con una delegazione russa durante la campagna elettorale nella Trump Tower

Russiagate - Bannon attacca Trump e il figlio. L’ira del Presidente : “Ha perso la testa” : Russiagate, Bannon attacca Trump e il figlio. L’ira del Presidente: “Ha perso la testa” Donald Trump accusa l’ex capo stratega della Casa Bianca, Steve Bannon: “Ha perso la ragione”, ha detto Trump dopo le anticipazioni del libro in cui si parla dei colloqui “antipatriottici” con i funzionari russi nella Trump Tower.Continua a leggere Donald Trump […] L'articolo Russiagate, Bannon attacca Trump e il figlio. L’ira del Presidente: “Ha ...

Russiagate - Bannon attacca Trump : «Incontri sovversivi alla Tower» : È ormai scontro aperto tra Donald Trump e Steve Bannon, che in un un nuovo libro del giornalista Michael Wolff rilancia alla grande il Russiagate definendo «sovversivo» e...

Trump diffida Bannon per il libro : "Violato laccordo" : Gli avvocati del presidente americano, Donald Trump, hanno inviato una lettera di diffida a Steve Bannon, ex chief strategist della Casa Bianca, sostenendo che ha violato un accordo di non ...

Bannon attacca l’entourage di Trump sul Russiagate. Il presidente : è pazzo : NEW YORK - È' stata una vera e propria scomunica. Una rottura - probabilmente - definitiva. Quella tra Donald Trump e il suo ex stratega Steve Bannon, l'eroe del populismo...