Tromba d’aria a Catania Video A18 bloccata per alberi caduti | forte vento | crolla

Maltempo : nevica su Torino - chiusa autostrada per Savona. Tromba d’aria a Genova - scuole chiuse in Toscana : Dopo il treno bloccato ieri nella neve, oggi diverse linee ferroviarie sono state chiuse in Liguria e in Piemonte. In Umbria c’è l’allarme vento. Traghetti fermi in Sicilia

Maltempo - situazione drammatica in Liguria : tracima il fiume Entella - Tromba d’aria su Genova - venti a 165 Km/h e famiglie evacuate : Giornata davvero complicata per la Liguria, dove l’allerta rossa dovuta al Maltempo sta causando diversi problemi sia nel Genovese che in altre parti della regione. tracima il fiume Entella a Chiavari Il fiume Entella a Chiavari (Genova) ha tracimato dopo aver raggiunto i livelli di guardia ingrossato dai suoi principali affluenti, il Lavagna e lo Sturla, che raccolgono la pioggia dell’intera vallata. Spettacolare la portata ...

Maltempo - ruggito dell’inverno in Puglia : Tromba d’aria sul litorale di Bari - gragnola sul litorale [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Maltempo in Puglia - Tromba d’aria sul litorale di Bari : è arrivata fin sulla spiaggia [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Maltempo : Tromba d’aria a Sanremo - danni e paura in centro città. Neve e piogge previste in tutto il Nord Italia : Una tromba d’aria si è formata venerdì intorno alle 13 nella città ligure: danni e paura, ferita una donna. Allerta meteo per possibili precipitazioni nevose anche in Lombardia e Piemonte

Forte maltempo sull’Italia : Tromba d’aria spaventa Sanremo - allerta neve in molte Regioni [FOTO] : 1/27 ...

Maltempo - Tromba d’aria a Sanremo : 15 interventi dei Vigili del Fuoco : Sono una quindicina, in totale, gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco di Sanremo per la tromba d’aria, che in tarda mattinata si e’ abbattuta sulla citta’ dei Fiori. Due feriti e ingenti danni. Nei pressi di piazza Colombo, nel centro di Sanremo, una vetrata è caduta sulla strada dove in quel momento non transitavano auto o persone. In via Garibaldi, poco distante, un camino spezzato dal vento si e’ abbattuto sul ...

Panico a Sanremo : Tromba d’aria si abbatte sulla città - video : Sanremo, momenti di Panico poche ore fa, quando una tromba d’aria si è abbattuta sulla città, causando danni e costringendo la gente al riparo in luoghi più sicuri. tromba d'aria percepita intorno alle 12.40 di oggi 1 dicembre 2017. Formatasi nei pressi della costa, il fenomeno meteorologico ha colpito la parte centrale della città, seppur per pochi istanti dopo la formazione dal porto Vecchio di Sanremo. Stando al parere degli abitanti del ...

Paura in centro a Sanremo : una Tromba d’aria attraversa la città - danni e persone in fuga : tromba d’aria a Sanremo, verso le 12,45. Moto a terra, calcinacci caduti, transenne dei lavori per aria e persone perfino aggrappate ai pali, per evitare di volar via. La furia del vento ha travolto il centro e la zona del lungomare della città dei fiori. Si sono vissuti attimi di Paura, soprattutto per chi era sui mezzi, in particolare quelli a du...