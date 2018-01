: Tragedia a Portopalo. Corriere muore assalito da tre cani di razza Corso (Articolotre) - infoitinterno : Tragedia a Portopalo. Corriere muore assalito da tre cani di razza Corso (Articolotre) - Mafia_Capitale : Una tragedia. Sotto shock l'intera comunità - SiracusaTimes : Portopalo. Corriere di 52 anni trovato morto in un agriturismo: doveva consegnare un pacco. Indagini in corso - RossanaNicolosi : Tragedia a Portopalo, corriere di Catania vittima di tre cani Corso -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Immaginate di alzarvi una mattina, una mattina come tante, andare a svolgere il proprio lavoro e non tornare più. O meglio, tornare, ma privi di vita. E' quanto spesso accade nella nostra vita quotidiana... è quanto accaduto ieri ad Agatino Zuccaro, 52enne di, dipendente di un'azienda di trasporti, la SDA. Una giornata come tante, all'indomani dal Capodanno: il rientro dalle feste e alcune ore dopo la #. Il solito giro tra, Marzamemi, Pachino e via. Questa volta, però, nessun ritorno a casa. La dinamica Ci troviamo in contrada Pagliarello, a, quando il 52enne si sarebbe addentrato in una proprieta' privata per consegnare un pacco. Nessuno alla vista. Cammina ancora, si inoltra per circa 150 metri a piedi nel sentiero lasciando fuori il furgone parcheggiato all'entrata della proprieta'. E' all'improvviso quando tredi grossa stazza ...