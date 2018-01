Toyota dice addio ai motori diesel a favore dell' ibrido

: Toyota dice addio alle motorizzazioni diesel. Ecco da quando - filippodb : Toyota dice addio alle motorizzazioni diesel. Ecco da quando - briefitalianews : Toyota dice addio alle motorizzazioni diesel. Ecco da quando - alvolante_it : In Italia la #Toyota dice addio (o quasi) al diesel e punta tutto sull'ibrido - F7Federica : Toyota dice basta al diesel: stop alla vendita dal 1° gennaio #toyota #autoelettriche - diggita : Toyota dice addio alle motorizzazioni diesel. Ecco da quando -

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Il 2018 è iniziato con una marea di novità e sorprese. Tra le tante notizie, c'èchela sua: dal primo gennaio 2018 tutte le vetture non riceveranno piùzzazioni a. Poco primaa notizia le versioni alimentate a gasolio erano la Aygo, C-HR, Prius, Yaris, Auris e Rav4. Tale scelta è stata optata per ridurre notevolmente l'impatto ambientale causato da tutti gli ossidi di azoto emessi nell'aria che danneggiano gravemente l'ambiente e la salutee persone. I moi elencati ad inizio pagina, tranne la Aygo, sono disponibili con lazzazione ibrida, dunque le auto saranno alimentate con il doppio motore, ovvero a benzina ed elettrico. per la Aygo, invece, è disponibile solo lazzazione a benzina....