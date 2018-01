Torre del Greco - Conclusa la kermesse de ' I Luoghi Comuni' con i Non Solo Gospel

Torre del Greco - Grande successo per il ricco cartello di eventi de 'I luoghi comuni - Conoscere per ritornare' : 'I luoghi comuni - Conoscere per ritornare', che si è concluso ieri sera, è stato un ricco calendario di mostre, eventi, spettacoli e momenti degustativi: una rassegna voluta da Federalberghi Costa ...

Calciomercato Inter - offerta con contropartita per Torreira : la risposta della Sampdoria : Calciomercato Inter – L’Inter è in grande calo nelle ultime giornate, deludente in campionato ha dovuto fare i conti anche con l’eliminazione in Coppa Italia ai danni del Milan. Il tecnico Luciano Spalletti è stato chiaro e ha chiesto innesti per il mercato di gennaio, ogni reparto ha bisogno di rinforzi. La dirigenza nerazzurra ha bussato in casa Sampdoria, l’obiettivo porta a Torreira, vero big del club blucerchiato, ...

Incendio a Val della Torre - il fuoco minaccia le case : Sembrava quasi spento nella notte ed invece all'alba ha ripreso con maggior forza. L'Incendio che tiene con il fiato sospeso i residenti di Val della Torre questa mattina, mercoledì 3, è più vivo che ...

Villa delle Ginestre - la Villa di Leopardi a Torre del Greco. : E' la dimora che ospitò Giacomo Leopardi negli ultimi anni di vita e, dopo un accurato restauro che ne ha conferito nuova luce, è meta di scolaresche e turisti provenienti da ogni parte del mondo. Villa delle Ginestre a Torre del Greco (Napoli) quasi 'sospesa' tra il Vesuvio e il mare, conserva l'arredo originario, il letto in ferro battuto e altri oggetti appartenuti al poeta recanatese,...

Rapunzel - L'intreccio della Torre/ Oggi in tv su Rai 2 : il primo Disney dopo la svolta 3d (1 gennaio 2018) : Rapunzel - L'intreccio della torre, il film d'animazione in onda su Rai 2 Oggi, lunedì 1 gennaio 2018. Nel cast: alla regia Nathan Greno e Byron Howard. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 21:31:00 GMT)

Serata Disney su Rai 2 : Rapunzel - L'intreccio della Torre : Rapunzel Capodanno su Rai 2 all'insegna di uno dei film d'animazione Disney più divertenti Rapunzel " L'intreccio della torre in streaming e diretta Rai 2 stasera in tv dedica un'altra prima Serata alla famiglia e ai più piccoli con un'altro film Disney Rapunzel in onda alle 21:15 e a seguire La principessa e il ranocchio . ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 1 gennaio : ‘Rapunzel – L’intreccio della Torre’ : Buongiorno e buon 2018 a tutti! Che film vedere la prima sera dell’anno nuovo? Il film consigliato per questo lunedì 1° gennaio è una bellissima pellicola Disney, una delle più costose della storia del cinema: Rapunzel-L’intreccio della torre. Magia, divertimento, avventura, sentimento e musica. Ecco trama, curiosità e trailer. film consigliato: ‘Rapunzel-L’intreccio della torre’ E’ Rai 2, principalmente, il ...

RAPUNZEL - L'INTRECCIO DELLA Torre/ Su Rai 2 il film d'animazione di Nathan Greno (oggi - 1 gennaio 2018) : RAPUNZEL - L'INTRECCIO DELLA TORRE, il film d'animazione in onda su Rai 2 oggi, lunedì 1 gennaio 2018. Nel cast: alla regia Nathan Greno e Byron Howard. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 09:21:00 GMT)

Torre Annunziata - 'Capodanno sicuro e senza botti'. Il diktat del Comune è subito infranto : Torre Annunziata. 'Capodanno sicuro in città', il diktat del Comune è subito infranto. A pochi istanti dall'entrata in vigore dell'ordinanza che, voluta dal sindaco Vincenzo Ascione, vieta l'...

Capodanno 2018 Faenza : musica e brindisi sotto la Torre dell’Orologio : Per Capodanno 2018 Faenza festeggia in Piazza del Popolo sotto la Torre dell’Orologio. Torna il brindisi di Mezzanotte con spumante e panettone per tutti a cura della Casa della musica con la band delle Onde Radio e dedicato ad Arte Tamburini, la grande voce faentina dell’Orchestra del Maestro Secondo Casadei scomparsa da pochi giorni. Ci sarà il Saluto del Sindaco Giovanni Malpezzi e del Vice Sindaco Massimo Isola. SCOPRI TUTTO SU ...

Torre Annunziata - Bomba carta davanti all'ufficio delle onoranze funebre Vitiello : Bomba carta davanti all'ufficio delle onoranze funebri Vitiello . Stanotte, intorno alle ore due, un grosso boato ha svegliato gli abitanti di corso Umberto I a Torre Annunziata. Una Bomba carta è ...

Santa Lucia… vicina : la canzone napoletana al Teatro Naturale delle Cento Fontane a Torre del Greco venerdì 29. : Ci interessava mettere in scena spettacoli di qualità e offrire a visitatori, turisti e cittadini uno spaccato delle nostre tradizioni". Gli appuntamenti sono gratuiti, ma è gradita una prenotazione ...

Dalla Torre di Londra a Igor Le 5 notizie più lette del 2017 : Le storie del 2017 raccontate minuto dopo minuto su Corriere.it: Dalla tragedia nel paesino abruzzese all’attentato in un concerto a Manchester. Passando per «Igor il russo»

Celebrazioni di Natale presiedute dall'arcivescovo Renato Boccardo nella Cattedrale di Spoleto e all'Hospice "La Torre sul Colle" della ... : (UNWEB) Spoleto. Il Presule nell'omelia del giorno: "Di fronte alle derive eutanasiche che sembrano svilupparsi e crescere, di ben altra cultura abbiamo bisogno: di quella cioè che spinge ad aiutare ...