: Tornano i laboratori del venerdì a Casa Corsini... - sassuolo2000 : Tornano i laboratori del venerdì a Casa Corsini... - 2playy : I PLAY DAYS tornano alla "Casyta" con il nuovo anno!!! Favole, biscotti, teatro, yoga, laboratori manuali per... - porrelington : RT @Scuderie: Un viaggio emozionante attraverso l'immaginario di #Parade e un'esperienza cubista con gli origami: i laboratori per i più pi… - BianchiLuigia : RT @Scuderie: Un viaggio emozionante attraverso l'immaginario di #Parade e un'esperienza cubista con gli origami: i laboratori per i più pi… - rodolfo_remondi : RT @Scuderie: Un viaggio emozionante attraverso l'immaginario di #Parade e un'esperienza cubista con gli origami: i laboratori per i più pi… -

Leggi la notizia su sassuolo2000

(Di giovedì 4 gennaio 2018) ... robot" e "Arte digitale" sono proposti dall'Associazione Lumen e da "La Tata Robotica", supporter della Steam Education, per avvicinare bambini e ragazzi a materie come l'ingegneria e la scienza in ...