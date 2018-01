Torino | svolta clamorosa | esonerato Mihajlovic

: Clamorosa svolta nel Torino - areanapoliit : Clamorosa svolta nel Torino - about_big_data : RT @notizieoggi_com: Dai big data per il turismo alla “IoT“ per la guida sicura, parte da Torino la svolta digitale di Tim- - AndreaInterNews : Torino FC comunica l’esonero del Signor Sinisa Mihajlovic dall’incarico di allenatore. Al Signor Mihajlovic vanno i… - notizieoggi_com : Dai big data per il turismo alla “IoT“ per la guida sicura, parte da Torino la svolta digitale di Tim- - WalterVelardo : RT @CampiMinati: Il VAR salva Mihajlovic, all'ennesima batosta. Fossi in Cairo, chiamerei subito Mazzarri. Al Torino serve una svolta, se n… -

Leggi la notizia su serieanews

(Di giovedì 4 gennaio 2018)Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro...– La notte in casaha portato in dote un clamoroso colpo di scena: Sinisaè stato. Dopo la sconfitta per 2-0 nel derby di Coppa Italia contro la Juventus, il presidente Urbano Cairo ha preso in mano la situazione. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, …Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro...