Torino | per Bonifazi si pensa al prestito

Il Torino a sorpresa esonera Mihajlovic : Cairo pensa a Mazzarri per sostituirlo : Il Torino ha deciso, a sorpresa, di esonerare il tecnico Sinisa Mihajlovic. Fatale al serbo è stata la sconfitta subita nei quarti di finale di Coppa Italia contro i cugini della Juventus. I granata sono stati in partita fino al 70' nel punteggio ma non hanno mai dato l'impressione di poter far male ai bianconeri che hanno dimostrato, per l'ennesima volta, la loro supremazia nel derby. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 4 gennaio in DIRETTA : Juve - è quasi fatta per Emre Can a giugno. Mazzarri vicino alla panchina del Torino. Politano conteso da Inter - Roma e Napoli : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Si preannunciano ore febbrili per i club di Serie A, che stanno intensificando le trattative di mercato per rinforzare gli organici e dare nuova linfa alla speranza di raggiungere i rispettivi obiettivi in campionato. La Juventus vuole stringere per Emre Can, che arriverebbe a gennaio o a giugno, mentre l’Inter è in cerca di un ...

Lazio - il sogno impossibile per la mediana viene dal Torino? : PISTA COMPLICATA - La pista che porta a Baselli, come riporta il Corriere dello Sport, è tutto fuorché semplice: lo scorso anno Baselli era a scadenza, poi il prolungamento e la valutazione che ...

Juventus-Torino 2-0 - Allegri : “Complimenti ai miei ragazzi”. Lombardo : “Sinisa era troppo frustato per parlare” : Juventus-Torino 2-0, Allegri: “Complimenti ai miei ragazzi”. Lombardo: “Sinisa era troppo frustato per parlare” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Torino 2-0, Allegri- La Juventus ha battuto il Torino per 2 a 0 nei quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri hanno raggiunto in semifinale l’Atalanta. Al termine del ...

Pagelle Juventus-Torino 2-0 - Coppa Italia 2018 : Douglas Costa e Pjanic dipingono calcio - il Torino non risulta mai pericoloso : La Juventus regola il Torino per 2-0 e approda senza troppi patemi alle semifinali di Tim Cup 2017/18. Un gol per tempo per i bianconeri che aprono le marcature con un pregevole sinistro al volo di Douglas Costa (migliore in campo) e chiudono i conti con Mario Mandzukic. Nel Torino male Berenguer e Iago Falque, si salvano solo Niang e Milinkovic-Savic JUVENTUS (4-3-2-1): Szczesny 6 – Per larghi tratti del match risulta inoperoso. Sbroglia ...

Milinkovic-Savic a Torino per il derby del fratello. Tifosi Juve scatenati : 'Cerca casa!' : Può bastare una foto per scatenare ipotesi su intrighi di mercato? Sì, eccome. Nel caso di Sergej Milinkovic-Savic, giocatore della Lazio, è stata sufficiente quella con la fidanzata postata su ...

Calciomercato Juventus - Milinkovic Savic a Torino : i tifosi ci sperano : Torino Sergej Milinkovic-Savic è uno dei calciatori più forti del nostro campionato quindi, in periodo di Calciomercato, basta una sua visita al fratello Vanja, portiere del Torino, per far impazzare ...

Juventus-Torino senza telecronaca su Rai Uno : sciopero dei giornalisti - i motivi della protesta : Questa sera si gioca Juventus-Torino, quarto di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Rai Uno ma, a differenza degli altri incontri, non sarà accompagnato dalla telecronaca, da interviste e da interventi bordocampo. Immagini mute a causa della protesta dei giornalisti di RaiSport dovuta al mancato acquisto dei diritti dei Mondiali 2018 di calcio da parte della tv di Stato. I giornalisti del servizio ...