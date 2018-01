Torino | Mihajlovic verso l' esonero dopo il ko nel derby di Coppa Italia

Mihajlovic esonerato dal Torino dopo il ko nel derby di Coppa Italia : Il ko nel derby di Coppa Italia è costato la panchina al tecnico del Torino Sinisa Mihajlovic. Nella notte il presidente Urbano Cairo ha esonerato l'allenatore granata dopo l'ennesimo risultato al di ...

Calcio - il Torino esonera Sinisa Mihajlovic! Fatale la sconfitta nel derby di Coppa Italia : Al termine del derby di Coppa Italia tra Juventus e Torino, vinto dai bianconeri per 2-0 grazie alle reti di Douglas Costa e Mandzukic, la società granata avrebbe deciso, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, di esonerare il tecnico serbo Sinisa Mihajlovic. La decisione del presidente Urbano Cairo, comunicata al diretto interessato in maniera telefonica dal ds Petrachi, sarebbe stata presa in seguito agli ultimi, piuttosto deludenti ...

Juventus-Torino - Mihajlovic è una furia : proteste in occasione del secondo gol [VIDEO] : Si è concluso il quarto di finale di Coppa Italia, la Juventus ha avuto la meglio del Torino nel derby. Turnover da parte delle due squadre, il tecnico bianconero lascia in panchina Higuain mentre gioca Dybala, Mihajlovic schiera ancora Niang come prima punta con Iago Falque e Berenguer. Un gol per tempo per la Juventus che apre le marcature con Douglas Costa, il Torino ci prova ma non è lucido in fase realizzativa, nelle ripresa la Juventus ...

Formazioni ufficiali Juventus-Torino : le scelte di Allegri e Mihajlovic : Formazioni ufficiali Juventus-Torino – Il derby della Mole tra Juventus e Torino chiuderà il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia. Chi vincerà affronterà l’Atalanta in semifinale, che nella serata di ieri ha espugnato il San Paolo eliminando il Napoli dalla competizione. Allegri dovrà fare a meno ancora di Buffon, Cuadrado e De Sciglio. A centrocampo torna Pjanic, mentre in attacco fiducia al ritrovato Dybala. scelte ...

Juventus-Torino - sciolti gli ultimi dubbi di formazione : le scelte di Allegri e Mihajlovic : L’attesa per il derby Juventus-Torino sta per finire. Questa sera all’Allianz Stadium andrà in scena il quarto di finale di Coppa Italia che determinerà la squadra che andrà a giocarsi le semifinali con l’Atalanta. Allegri e Mihajlovic hanno sciolto gli ultimi dubbi di formazione. I bianconeri si schiereranno nuovamente con il 4-3-3. In difesa torna Rugani in coppia con Chiellini, mentre Lichtsteiner è favorito su Sturaro per ...

Torino - Mihajlovic : "Derby? Scelte obbligate - ma giocheremo da Toro" : La viglia di Mihajlovic - Intervista alla @TgrPiemonte https://t.co/uGuJURdFbJ #SFT pic.twitter.com/1VjkdQwUOG - Torino Football Club (@TorinoFC_1906) 2 gennaio 2018 "Vogliamo fare una partita da Toro"...