Torino | ecco come cambia l’11 con Mazzarri | rivoluzione tecnica! Ed anche sul mercato…

Clamoroso Torino - esonerato Mihajlovic : ecco il nome del sostituto : sostituto Mihajlovic – Clamoroso ribaltone nella notte in casa Torino, la sconfitta nella gara di Coppa Italia contro la Juventus ha portato al ribaltone in panchina, via il tecnico Mihajlovic che paga non solo l’eliminazione della Coppa Italia ma in generale un inizio di stagione non entusiasmante. La notizia può essere considerata a sorpresa non tanto per la decisione presa ma per i tempi e subito dopo una sconfitta contro la ...

Sciopero giornalisti Rai Sport/ Ecco perché non c'è la telecronaca di Juventus-Torino (Oggi - 3 gennaio 2018) : Sciopero dei giornalisti di Rai Sport, oggi 3 gennaio 2018: niente telecronaca di Juventus-Torino di Coppa Italia, no commenti sci e stop Tg Sportivi per tutto il giorno. Ecco perchè(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 21:00:00 GMT)

Milinkovic Savic a Torino con la fidanzata - i tifosi si scatenano : “Vieni alla Juve” - ecco il motivo della visita : E’ bastata una foto postata su Instagram che lo ritrae a Torino insieme alla fidanzata e Milinkovic Savic è stato subissato di commenti sui social da parte dei tifosi della Juventus che lo invitano a trasferirsi in bianconero: “Vieni alla Juve”, hanno scritto in molti, “150 milioni ed è vostro”, la risposta di follower di fede biancoceleste.. Nei giorni scorsi il centrocampista serbo ha allontanato le pretendenti ...

SCIOPERO GIORNALISTI RAI SPORT/ Oggi 3 gennaio 2018 - niente telecronaca Juventus-Torino e Tg : ecco perché : SCIOPERO dei GIORNALISTI di Rai SPORT, Oggi 3 gennaio 2018: niente telecronaca di Juventus-Torino di Coppa Italia, no commenti sci e stop Tg SPORTivi per tutto il giorno. ecco perchè(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 11:28:00 GMT)

Juventus-Torino - ecco i convocati da Allegri : Pjanic c'è - ancora fuori Buffon : TORINO - La Juventus recupera Miralem Pjanic per il derby di Coppa Italia. ancora fuori Buffon e Cuadrado. Alla vigilia del match all'Allianz Stadium, Allegri convoca 22 giocatori. ecco la lista ...

Calciomercato Torino - Cairo fa il punto : “Pazzini? Ecco la verità - voglio un giocatore della Spal” : Calciomercato Torino – Il Torino contro il Genoa ha collezionato l’ennesimo pareggio del girone d’andata. Urbano Cairo si è detto tranquillo considerando l’obiettivo qualificazione alla prossima Europa League ancora ampiamente alla portata. Intanto il numero uno granata ha fatto un punto della situazione in vista dell’imminente mercato di gennaio: “Cerchiamo un attaccante utile per noi anche in futuro, non ...

Capodanno a Torino tra arte - musica - danza e cibo : ecco come e dove festeggiare il 2018 : Ma fino al 7 gennaio la Torino dello spettacolo e della cultura offre molte altre possibilità, che potete scoprire sul nostro pagina web della Cronaca , nello spazio dedicato agli Appuntamenti . *****...

Torino-Genoa - Ballardini annuncia la formazione : 'Ecco chi non gioca' Video : Il #Genoa si è ritrovato. O forse sta ritrovandosi. Per molti l'arrivo di #davide Ballardini è stata decisivo al rilancio del Grifone, che ora crede più che mai nell'obiettivo salvezza. I rossoblu hanno vinto l'ultima gara in campionato contro il Benevento e ora puntano ad un risultato positivo col Torino. Il tecnico del Genoa ha presentato la partita in conferenza stampa, svelando alcuni indizi sulla formazione [Video]. La probabile formazione ...

Atalanta - Gasperini ripercorre il 2017 e pensa al futuro : “Io al Milan o al Torino? Ecco cosa penso” : Il 2017 sta per concludersi e per l’Atalanta sarà un anno da ricordare per il campionato straordinario della passata stagione che è ha portato alla qualificazione all’Europa League. Intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Gian Piero Gasperini ha ripercorso quello che è stato definito “un grandissimo anno, quasi da avere timore che finisca. Siamo andati oltre ogni previsione, tecnica ed economica. Abbiamo fatto ...

Incontro di calciomercato tra Genoa e Torino : ecco chi ha richiesto Perinetti Video : Perinetti al lavoro per rinforzare il Genoa sul mercato [Video]. Tra campionato e rumors, spunta un Incontro in agenda col Torino, prossimo avversario del Grifone. L'idea è di ammorbidire i granata sulla posizione del centrocampista Acquah. Trattativa complessa, ma Perinetti ci crede Il mediano dei piemontesi è un giocatore potenzialmente interessante per la formazione di Davide Ballardini, ma non sara' un'operazione facile considerato il budegt ...

Incontro di calciomercato tra Genoa e Torino : ecco chi ha richiesto Perinetti : Perinetti al lavoro per rinforzare il Genoa sul mercato. Tra campionato e rumors, spunta un Incontro in agenda col Torino, prossimo avversario del Grifone. L'idea è di ammorbidire i granata sulla posizione del centrocampista Acquah. Trattativa complessa, ma Perinetti ci crede Il mediano dei piemontesi è un giocatore potenzialmente interessante per la formazione di Davide Ballardini, ma non sarà un'operazione facile considerato il budegt limitato ...

ANTONINO CANNAVACCIUOLO/ Blitz dei Nas al ristorante - ecco cosa è cambiato al Bistrot di Torino : ANTONINO CANNAVACCIUOLO, Blitz dei Nas al ristorante. Aduc: “Va via? All'estero le regole non sono diverse”. Le ultime notizie sullo chef, giudice di Masterchef, multato dai carabinieri(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 14:47:00 GMT)

Edera - dall'oratorio ai gol all'Olimpico : Torino - ecco il tuo talento : Non capita a molti giocatori di essere "scoperti" da un grande club giocando in oratorio; non capita a molti di essere chiamati per il ritiro della prima squadra solo perché qualcuno dei grandi si è ...

Calciomercato Torino - Petrachi svela : “Ljajic verso l’addio? Ecco cosa dico” : Calciomercato Torino – Il Torino si prepara a scendere in campo per la gara di Coppa Italia, di fronte la Roma in un match difficile. Prima del match ha parlato Petrachi ai microfoni di Rai Sport, Ecco le parole sulla partita e sul futuro di Ljajic: “faremo turnover, in campo calciatori che hanno giocato meno. Cessione Ljajic? Il mercato impazza ma per il momento pensiamo alla partita di oggi, ci sarà tempo per pensare al ...