Tesla | produzione Model 3 raggiungerà 5 000 modelli a settimana solo a giugno 2018

Tesla Model 3 : produzione in crescita - centinaia di unità in consegna : Qualche segnale positivo della Tesla di Elon Musk che dopo aver concluso e accesso la super batteria, ora sembra riuscire ad ampliare la produzione di Tesla Model 3

Tesla - l’accusa di un ex-dipendente : “la linea di produzione è un focolaio di comportamenti razzisti” : Licenziamenti, conti in rosso, produzione della nuova Model 3 che non decolla. E ora anche la denuncia-shock da parte di un dipendente licenziato il mese scorso, secondo oltre a lui più di cento lavoratori afroamericani sarebbero stati oggetto di pesanti molestie: “la linea di produzione Tesla è un focolaio di comportamenti razzisti“, la pesante accusa. Formalizzata dai legali del dipendente di fronte alla Corte Superiore di Alameda ...

Tesla per salvare produzione va in Cina - paura licenziamenti e bilanci in rosso : Quale futuro per il sogno californiano di una mobilità pulita, sostenibile e alternativa? Il gigante di Elon Musk punta a emigrare a Shanghai: prova di maturità o fuga?