Tesla - Nuovi record per ammiraglia e Suv | ancora ritardi per la piccola

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Doveva rivoluzionare il mercato delle elettriche e porre le basi per il salto dimensionale della, ma la Model 3 continua invece a rappresentare una fonte di problemi per la Casa californiana fondata dal vulcanico Elon Musk. I dati di produzione e consegne del quarto trimestre non lasciano dubbi: la berlina compatta sta disattendendo tutte le promesse rese in pubblico da Musk negli ultimi mesi.Nuovo rinvio per il "ramp-up". La, con gli ultimi dati, ha deluso il mercato non solo per non aver rispettato i target delle consegne della berlina, ma soprattutto per aver rinviato di nuovo l'atteso aumento della produzione del modello destinato, nelle intenzioni dei vertici aziendali, a portare la Casa di Palo Alto nel novero dei grandi produttori automobilistici da almeno 500 mila veicoli l'anno. Negli ultimi mesi, in effetti, sono stati diversi i problemi che hanno ...