Terremoto | Mattarella a Partanna per il 50° anniversario del sisma in Belice

Il discorso di fine anno di Mattarella : 'Continui l'impegno per la ricostruzione del Centro Italia dal Terremoto' Il presidente della ... : 'Vicinanza' a tutti coloro che vivono le festività in condizioni di disagio, 'per le conseguenze dei terremoti che hanno colpito larga parte dell'Italia centrale. Gli interventi per la ripresa e la ...

Terremoto - il presidente Mattarella a Cascia : “La normalità è possibile - si tornerà come prima” : “La normalità è possibile, si tornerà come prima“: lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolgendosi ogg agli studenti di Cascia. “Voi siete l’avanguardia della normalita’ di Cascia. Questo e’ un compito importante che dovete portare avanti e testimoniare a tutta la città“. L'articolo Terremoto, il presidente Mattarella a Cascia: “La normalità è possibile, si tornerà ...

Terremoto - Mattarella incontra la piccola Greta : è la prima bimba nata dopo il sisma : Oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Cascia e a Pieve Torina, due delle zone più pesantemente colpite dal sisma. In quest’ultimo paese ha incontrato la piccola Greta Guida Gentilucci, la prima nata dopo il sisma nel piccolo Comune dell’entroterra maceratese. Adesso ha 9 mesi e tanta voglia di vivere. La nonna della piccola ha avvicinato Greta a Mattarella, dicendo: “Presidente, questa e’ mia ...

Terremoto - Mattarella arrivato a Cascia : accolto dai bambini della scuola - “è stato un anno difficile - ma ci siamo rialzati” : Visita di Mattarella a Cascia: il Presidente è giunto alla scuola Beato Simone. Si tratta della prima visita di un Capo dello stato nella città di Santa Rita. Dopo l’incontro con gli studenti e le autorità locali, Mattarella si recherà in Basilica per un momento di raccoglimento. Ad attenderlo al suo arrivo, la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini; il sindaco di Cascia, Mario De Carolis e il presidente della Provincia, Nando ...

Terremoto - Mattarella arrivato a Cascia : accolto dai bambini della scuola : Visita di Mattarella a Cascia: il Presidente è giunto alla scuola Beato Simone. Si tratta della prima visita di un Capo dello Stato nella città di Santa Rita. Dopo l’incontro con gli studenti e le autorità locali, Mattarella si recherà in Basilica per un momento di raccoglimento. Ad attenderlo al suo arrivo, la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini; il sindaco di Cascia, Mario De Carolis e il presidente della Provincia, Nando ...

Terremoto - il sindaco di Castelsantangelo sul Nera : Mattarella troverà tutto come un anno fa : “Mattarella conosce benissimo i problemi, lo consideriamo uno di noi, un cittadino come noi, un terremotato anche lui, perche’ e’ italiano, e tutti viviamo il Terremoto”: lo ha dichiarato il sindaco di Castelsantangelo sul Nera Mauro Falcucci, che domani incontrera’ il Presidente in visita nelle zone colpite dal Terremoto dello scorso anno. ”La vicinanza che il Presidente continua a dimostrarci, e di cui lo ...

Terremoto : domani visita di Mattarella in Umbria e Marche : Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Nuova visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nelle zone del centro Italia colpite dal Terremoto dello scorso anno. Il Capo dello Stato, che periodicamente si reca in questi territori per mostrare concretamente vicinanza alle popolazioni, domani in parti

Terremoto : Mattarella in visita nel Maceratese e a Cascia : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sara’ in visita mercoledi’ 8 novembre nel Maceratese, nei comuni terremotati di Pieve Torina e Castelsantangelo sul Nera. Il capo dello Stato incontrera’ le autorita’ locali nelle aree Sae, rispettivamente in Localita’ Le Piane e a pian Perduto. Sergio Mattarella fara’ tappa anche a Cascia in provincia di Perugia. L'articolo Terremoto: Mattarella in visita nel ...

Terremoto : il presidente Mattarella mercoledì in visita a Cascia : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visiterà Cascia nella mattinata di mercoledì. Il Capo dello Stato visiterà prima la scuola Beato Simone del centro della Valnerina danneggiato dal sisma dello scorso anno, e successivamente la basilica di Cascia. L'articolo Terremoto: il presidente Mattarella mercoledì in visita a Cascia sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - mercoledì Mattarella a Cascia : PERUGIA, 6 NOV - Visita a Cascia del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella mattinata di mercoledì prossimo. Il Capo dello Stato - secondo quanto annuncia la prefettura di Perugia in ...

Terremoto/ Mattarella grazia Bearzi : dalle macerie dell'Aquila una nuova dignità : Sergio Mattarella ha concesso la grazia a Livio Bearzi, che il 6 aprile 2009 era rettore del Convitto dell'Aquila. Nel crollo causato dal TERREMOTO morirono tre studenti. FABIO CAPOLLA(Pubblicato il Sat, 04 Nov 2017 06:05:00 GMT)TERREMOTO/ Così la burocrazia e il "partito degli onesti" lasciano la gente al freddo, di F. CapollaTERREMOTO/ Spariti i soldi degli sms solidali? Pirozzi sbaglia bersaglio, ecco perché, di F. Capolla

Terremoto a l’Aquila - Mattarella concede la grazia all’ex direttore del Convitto : Potrà tornare a scuola dopo quasi dieci anni. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso la grazia sulla pena accessoria - togliendo ovvero l’interdizione dai pubblici uffici - al dirigente scolastico friulano Livio Bearzi. Nel 2009, quando il Terremoto sconvolse l’Aquila, Bearzi era il preside del Convitto scolastico. Nel crollo ...

Terremoto L’Aquila - Mattarella concede la grazia parziale all’ex dirigente del Convitto : via 3 anni di interdizione : Era stato condannato a 4 anni di carcere per il crollo del Convitto scolastico dell’Aquila, dovuto al Terremoto del 2009, nel quale morirono alcuni studenti. Da tempo aveva ottenuto l’affidamento in prova. Ora il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso al dirigente scolastico friulano Livio Bearzi la grazia solo sulla pena accessoria, cioè l’interdizione dai pubblici uffici. In sostanza il provvedimento di ...

Terremoto : Mattarella ricorda il Duomo di Norcia e la Basilica di Assisi : “Due monumenti che mi sembrano particolarmente significativi e con i quali avverto un legame di affetto particolare” sono il Duomo di Norcia e la Basilica di Assisi. Lo ha rivelato il presidente Sergio Mattarella in un confronto con un gruppo di studenti delle superiori che si e’ svolto oggi al Quirinale. “Norcia e’ uno dei comuni colpiti dal Terremoto che tra agosto dell’anno passato e molti mesi successivi ...