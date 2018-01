Terapia genica | raggiunto un nuovo traguardo | questa volta in ambito oculistico

AIDS : speranze da Terapia genica anche contro l’HIV : Ricercatori dell’università della California hanno ingegnerizzato staminali del sangue, riuscendo a renderle capaci di captare e distruggere le cellule infettate dal virus dell’AIDS: ciò grazie alla tecnica che impiega i Cart-T, linfociti T geneticamente modificati con recettori chimerici per l’antigene, oggi utilizzata sempre più con successo in un’ampia gamma di malattie. Le staminali ingegnerizzate sono riuscite a ...

Farmaci - Ballabio : 2017 anno della Terapia genica : Il 2017 in medicina “è stato l’anno della terapia genica. Dopo una serie di anni bui per questo approccio, perché i primi tentativi non sempre erano andati a buon fine, e dopo un episodio drammatico, si era diffuso un certo scetticismo. Invece io sono sempre stato convinto che la terapia genica si basasse su un principio semplice e molto solido: era solo una questione di tempo riuscire a perfezionare le tecniche. Ora ci ...

Farmaci : l’FDA approva Terapia genica per una rara forma di cecità ereditaria : La Food and Drug Administration statunitense ha approvato il farmaco Luxturna, terapia genica per una rara forma di cecità ereditaria chiamata amaurosi congenita di Leber. Un successo che parla anche italiano: lo studio clinico internazionale avviato nel 2007 presso il Children’s Hospital di Philadelphia per testare sicurezza ed efficacia di questo trattamento ha visto anche la partecipazione dell’Istituto Telethon di genetica e ...

Ricerca - la storia di Jake : “La Terapia genica mi ha cambiato la vita” : “La terapia genica mi ha cambiato la vita, ora ho una speranza per il mio futuro”. Jake Omer, 29 anni vive a Billericay, nel Regno Unito, è sposato e ha due bambini (uno di 3 anni e uno di 5 settimane). La diagnosi di emofilia A per lui è arrivata a 2 anni, e da allora ha dovuto subire frequenti iniezioni di fattore VIII per prevenire le emorragie. Prima di provare la terapia genica, Jake si svegliava presto e, prima di andare al ...

Malattie rare : in Italia la prima Terapia genica che salva la vita ai bambini : Il nome è complesso e ostico: immunodeficienza combinata grave da deficit di adenosina deaminasi. L'abbreviazione, cioè la sigla ADA-SCID , si legge con il "ch", adaschid. Tutto molto complicato, come ...

Trapianto di cellule staminali nel cervello : allo studio una nuova tecnica di Terapia genica : E’ allo studio una tecnica di Trapianto e terapia genica che si basa sul Trapianto di cellule staminali del sangue direttamente nei ventricoli cerebrali: l’efficacia è stata dimostrata per la prima volta, in via sperimentale in laboratorio, presso l’Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica (SR-Tiget) dell’Ospedale San Raffaele e il Boston Children’s Hospital/Dana Farber Cancer Institute di Harvard, ed è ...

Farmaci : la Terapia genica ridà la vista - ma potrebbe costare 1 milione di dollari : Il 2017 è stato un anno chiave per le terapia geniche, con l’approvazione di tre dei primi prodotti veramente rivoluzionari, contro alcune forme di tumori o di altre malattie rare: Strimvelis* di Gsk, Yescarta* di Kite Pharma e Kymriah* di Novartis. E a breve si attende la decisione degli enti regolatori (in primis americani) su una terapia che va a curare una forma, altrettanto rara, di cecità totale. Il prodotto si chiama Luxturna*, ed è ...

La Terapia genica : in 10 anni un’evoluzione da record : La terapia genica si è evoluta, e lo ha fatto molto rapidamente: in 10 anni è diventata una strada che ha già dimostrato in molti casi di essere sicura. Lo dicono i successi raggiunti finora, da quello che negli anni ’90 ha permesso per la prima volta di parlare di ‘cura’, con la guarigione dei primi bambini ‘bolla’, nati con le difese immunitarie azzerate e che hanno potuto avere una vita normale grazie agli ...

L’Italia guida uno studio rivoluzionario : la Terapia genica cura il diabete tipo 1 : Successo per lo studio di terapia genica, una prima mondiale, pubblicato su ‘Science Translational Medicine’: porta la firma degli scienziati del Centro di ricerca pediatrica Romeo ed Enrica Invernizzi dell’università Statale di Milano. In sostanza cellule staminali geneticamente corrette sono riuscite a curare nel topo il diabete di tipo 1: gli animali affetti dalla patologia sono stati trattati con un’infusione di ...

Modifica del DNA - l’esperto : “Si apre una nuova strada - quella della Terapia genica” : In riferimento alla tecnica genomica annunicata negli USA, ha parlato il Prof.Giuseppe Novelli, Genetista e Rettore dell’Università di Roma Tor Vergata intervenendo ai microfoni di Radio Cusano Campus nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli affermando come: “Questa tecnica di terapia genica da qualche anno sta diventando una realtà. Si pensi al bambino di Reggio Emilia trattato con la pelle ...

Modifica del DNA : “Si apre una nuova strada - quella della Terapia genica” : In riferimento alla tecnica genomica annunicata negli USA, ha parlato il Prof.Giuseppe Novelli, Genetista e Rettore dell’Università di Roma Tor Vergata intervenendo ai microfoni di Radio Cusano Campus nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli affermando come: “Questa tecnica di terapia genica da qualche anno sta diventando una realtà. Si pensi al bambino di Reggio Emilia trattato con la pelle ...

Terapia genica - primo intervento al Policlinico dell'Università Federico II : ... il primo intervento al mondo di Terapia genica per la cura della Mucopolisaccaridosi di tipo 6, una malattia genetica rara di cui si contano solo alcune centinaia di casi in tutto il mondo, una ...

Come ricostruire la pelle con Terapia genica e cellule staminali : Lembo di epidermide, coltivato su fibrina (Foto: CMR Unimore) ricostruire la pelle con una terapia genica a base di cellule staminali, salvavita. Un traguardo frutto di un misto tra corsa contro il tempo e lunghe attese, quelle dei tempi necessari alla ricerca per studiare, capire e testare terapie biologiche promettenti. Il risultato di questo connubio, in gran parte made in Italy, è un trapianto di cellule staminali corrette geneticamente ...

Staminali e Terapia genica per ricostruire la pelle : La terapia "Eravamo di fronte a una malattia genetica e avevamo la nostra esperienza nella crescita di tessuti di epidermide e i risultati ottenuti in passato con Holoclar, il primo farmaco al mondo ...