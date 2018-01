Tennis | Murray rinuncia anche agli Australian Open

Tennis - niente Australian Open per Murray : ''Torno a casa''. Forfait anche di Nishikori : MELBOURNE - Andy Murray salta gli Australian Open. Dopo aver dato Forfait al torneo di Brisbane dove era atteso al rientro, il 30enne scozzese su twitter ha annunciato che salterà anche il primo Slam ...

Il Tennista scozzese Andy Murray si è ritirato dagli Australian Open per un infortunio all’anca : Il tennista scozzese Andy Murray si è ritirato dal torneo degli Australian Open di Melbourne a causa di un infortunio all’anca, che dovrà probabilmente operare. Murray, che ha 30 anni, è arrivato a Melbourne all’ora di pranzo (che per il The post Il tennista scozzese Andy Murray si è ritirato dagli Australian Open per un infortunio all’anca appeared first on Il Post.

Tennis - ATP Brisbane 2018 : riparte la stagione! Torna in campo Andy Murray - ma il favorito sarà Grigor Dimitrov : Manca ormai pochissimo all’inizio della stagione 2018 di Tennis. Il grande Circus sta per ripartire per un nuovo anno, tutto da vivere e da scoprire. Il primo torneo inizierà già nel 2017, il 31 dicembre, quando si giocherà il primo turno dell’ATP 250 di Brisbane. Un appuntamento importante, perché precede di due settimane l’Australian Open, il primo Slam dell’anno. Si fa subito sul serio, dunque. Mancherà Rafael Nadal, ...