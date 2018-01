Tennis | Australian Open | forfait di Murray e Nishikori Djokovic vola a Melbourne

Il Tennista scozzese Andy Murray si è ritirato dagli Australian Open per un infortunio all’anca : Il tennista scozzese Andy Murray si è ritirato dal torneo degli Australian Open di Melbourne a causa di un infortunio all’anca, che dovrà probabilmente operare. Murray, che ha 30 anni, è arrivato a Melbourne all’ora di pranzo (che per il The post Il tennista scozzese Andy Murray si è ritirato dagli Australian Open per un infortunio all’anca appeared first on Il Post.

Tennis - Andy Murray non parteciperà all’Australian Open : “Non potrò giocare - non sono competitivo” : Andy Murray non parteciperà all’Australian Open 2018. Il primo Grande Slam della stagione scatterà il 16 gennaio ma il britannico ha deciso di non essere tra i protagonisti come ha comunicato personalmente: “Purtroppo non potrò giocare a Melbourne quest’anno, perché non sono ancora pronto per essere competitivo. Apprezzo tutti i messaggi di supporto e speranza e spero di poter tornare a giocare presto“. Il 30enne, cinque ...

Tennis - Australian Open 2018 : i favoriti per i book-makers. Tutte le quote per le scommesse : Federer e Williams davanti a tutti : Manca sempre meno all’inizio degli Australian Open 2018. Dal 15 al 28 gennaio il primo Slam del mondo del Tennis regalerà emozioni a non finire agli appassionati in trepidante attesa di assistere alle esibizioni dei propri idoli. Chi vincerà? Se lo chiedono in tanti, ivi compresi gli scommettitori, disposti a giocarsi qualcosa su chi uscirà vittorioso al termine delle due settimane Australiane. Vediamo le quote dei book-makers. Nel ...

Tennis : Rafael Nadal presente al TieBreak Tens di Melbourne. Meno preoccupazioni in vista degli Australian Open? : Arrivano buone notizie sul fronte “Rafael Nadal. Il n.1 del mondo, costretto a saltare il torneo di esibizione di Abu Dhabi e l’ATP di Brisbane per problemi al ginocchio, ha confermato la sua presenza all’evento TieBreak Tens di Melbourne (Australia), che si svolgerà presso la Margaret Court Arena il prossimo 10 gennaio. Un segnale dunque confortante per tutti i tifosi dello spagnolo ed il giocatore stesso che, quindi, sembra ...

Tennis - Novak Djokovic ammette : “Ho ancora fastidi al gomito”. C’è preoccupazione in vista degli Australian Open 2018 : Doveva essere il rientro dopo 6 mesi di stop quello per il serbo, ex n.1 del Tennis mondiale, Novak Djokovic il match contro lo spagnolo Alberto Bautista nel torneo di esibizione di Abu Dhabi ma all’ultimo Nole è stato costretto a dare forfait. ancora una volta sarebbe colpa del gomito destro, lo stesso che lo aveva obbligato a terminare anzitempo la stagione. “Sono estremamente dispiaciuto di dovermi ritirare dal torneo – ha ...

Tennis - Australian Open 2018 : il calendario e le date. Programma - orari e tv : Con gennaio alle porte è tempo di riavvicinarsi al grande Tennis. Come di consueto si partirà con la stagione estiva oceanica, che presenterà i tornei di preparazione al primo Major stagionale, culminando appunto con gli Australian Open 2018. Lo Slam Australiano scatterà mercoledì 10 gennaio con i due tornei di qualificazione, che decreteranno i 16 Tennisti in grado di completare il main draw. Tabellone principale che prenderà il via lunedì 15 ...

Nadal - forfait anche a Brisbane : a rischio Australian Open - Tennis : Si annuncia un inizio di stagione piuttosto travagliato per Rafael Nadal. Il numero uno del mondo è ancora alle prese con i problemi al ginocchio destro e dopo il forfait alla ricca esibizione di Abu Dhabi è arrivato quello - molto più pesante - all'ATP 250 di Brisbane, al via domenica, ...

Tennis - Roberta Vinci : “Comincerò il 2018 con gli Australian Open. Voglio arrivare in forma a Roma e chiudere con il botto” : “Comincerò con gli Australian Open, poi valuterò di volta in volta. Certo non faccio i tornei per partecipare e basta. Cercherò di vincere più partite possibili, con l’obiettivo di arrivare in forma a Roma: Voglio una chiusura con il botto“ Sono queste le parole di Roberta Vinci, riportate dalla pagina facebook delle Federazione Italiana Tennis. La tarantina, quest’anno, si avvia a concludere la propria folgorante carriera ...

Tennis - Australian Open : nove italiani nelle qualificazioni e sei nel main draw : Sono nove i Tennisti italiani presenti nelle entry-list delle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam del 2018 in programma a Melbourne dal 15 al 28 gennaio. Si tratta di Marco Cecchinato, ...

Tennis - Australian Open 2018 : la entry-list degli italiani. Tutti i nostri portacolori al via a Melbourne : Dal 15 al 28 gennaio il Tennis tornerà protagonista grazie al primo Slam del 2018, gli Australian Open in programma a Melbourne (Australia). Ebbene, a partire da mercoledì 10 gennaio, avranno inizio le qualificazioni che riserveranno ai partecipanti i restanti pass per il main draw. Saranno 9 i Tennisti italiani presenti nelle entry-list: Marco Cecchinato, Stefano Travaglia, Matteo Berrettini, Alessandro Giannessi, Salvatore Caruso, Stefano ...