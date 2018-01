Tennis | Andy Murray non parteciperà all’Australian Open | “Non potrò giocare | non sono

Tennis - Andy Murray torna in campo : si parte da Brisbane! Il rientro dopo i problemi all’anca : Andry Murray è pronto per tornare in campo: l’ex numero 1 del mondo, dopo l’infortunio all’anca che lo ha tenuto lontano dal Tennis per diversi mesi, si prepara per il suo debutto ufficiale in stagione. Il britannico, infatti, giocherà il torneo ATP 250 di Brisbane: al secondo turno lo attende il vincente del match tra l’americano Ryan Harrison e l’argentino Leonardo Mayer. Il 30enne, che ha perso l’incontro ...