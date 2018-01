Temptation Island news - Francesco contro Selvaggia : le parole di Chiofalo : Volano stracci tra Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo: la coppia che aveva conquistato il pubblico di Canale 5 durante l'ultima edizione di Temptation Island non sta più insieme ormai dallo scorso agosto, ma tra i due la 'guerra' non è ancora cessata. Dopo la notizia della riconciliazione tra la romana e il suo ex fidanzato Luca, Francesco non ha risparmiato le frecciatine alla sua ex, fino a lanciare accuse pesanti nei confronti della Roma, ...

NICOLA PANICO DI NUOVO FIDANZATO? / Foto - ecco la probabile sostituta di Sara Affi Fella (Temptation Island) : NICOLA PANICO ha dimenticato Sara Affi Fella e ha una nuova fiamma? Una recente Foto pubblicata dal lui sul profilo Instagram fa crescere il sospetto...(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 10:51:00 GMT)

VALERIA BIGELLA E ALESSIO BRUNO STANNO INSIEME? / Foto - la coppia avvistata a Capodanno (Temptation Island) : Alessia BIGELLA e ALESSIO BRUNO STANNO di nuovo INSIEME? La coppia, che si era lasciata lo scorso novembre, è stata vista festeggiare con amici la notte di Capodanno.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 10:30:00 GMT)

Temptation Island : Valeria e Alessio di nuovo insieme? Indizi : Valeria Bigella e Alessio Bruno sono tornati insieme? Le foto Valeria Bigella e Alessio Bruno hanno partecipato alla quarta edizione di Temptation Island per mettere alla prova il loro amore. I due hanno avuto delle difficoltà durante il reality, l’affascinante romano si era avvicinato molto alla tentatrice Carmen. In molti pensavano che avrebbe lasciato il villaggio con lei, […] L'articolo Temptation Island: Valeria e Alessio di ...

Filippo Bisciglia / Video - il conduttore smentisce l'addio a Temptation Island (L'anno che verrà) : Filippo Bisciglia si racconta a tutto tondo, mettendo in evidenza quanto sia stato difficile per lui dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello oggi ospite a L'anno che errà.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 18:32:00 GMT)

Temptation Island : Selvaggia Roma è tornata con l’ex fidanzato Luca : Selvaggia Roma torna con il suo ex Luca Abbiamo conosciuto la coppia composta da Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo durante l’ultima edizione di Temptation Island. I due, dopo sei anni di convivenza, avevano grandi progetti insieme che, però, sono andati in fumo. Principalmente è saltato il matrimonio e poi è scoppiata addirittura la coppia. In […] L'articolo Temptation Island: Selvaggia Roma è tornata con l’ex fidanzato Luca ...

Temptation Island - Filippo Bisciglia confermato - ma non farà l'edizione VIP : Temptation Island non lascia, anzi raddoppia. Nel 2018 ci saranno due edizioni quella classica e una formato 'VIP', un po' come è accaduto per il Grande Fratello. Saldo alla conduzione Filippo ...

Filippo Bisciglia lascia Temptation Island? Il video verità : Temptation Island, Filippo Bisciglia non sarà più il conduttore? Il video smentisce il gossip Dal 2018 Temptation Island raddoppia: ci sarà una versione normale e un’altra con personaggi famosi. La scelta di Maria De Filippi – produttrice del format di Canale 5 – ha creato confusione tra il pubblico. Molti telespettatori hanno ipotizzato un probabile […] L'articolo Filippo Bisciglia lascia Temptation Island? Il video ...

''Addio Sara...''. La mega soffiata su Nicola Panico. Il protagonista di Temptation Island - smaltita la rabbia e la delusione per la fine ... : E anche dopo, in realtà! Ha 21 anni - aveva detto - ed è molto affascinata dalla tv e da tutto ciò che porta quel mondo. Di sicuro per loro è stato un bel colpo: non si parla d'altro, hanno fatto ...

Temptation Island - Aurora Betti si sposa : parla il fidanzato : Aurora Betti e Stefano si sposano? Si torna a parlare di Aurora Betti, ex concorrente di Temptation Island. La donna aveva partecipato al reality insieme all’ex fidanzato Gianmarco Valenza. La loro storia durò solo pochi giorni, la Betti infatti si era subito resa conto di non amarlo abbastanza, concedendo una possibilità al tentatore Giorgio. Lo scorso anno Aurora ha […] L'articolo Temptation Island, Aurora Betti si sposa: parla il ...

Temptation Island - Selvaggia Roma contro l’ex Luca : Temptation Island, Selvaggia Roma e Luca si sono lasciati: i due si scontrano pubblicamente E’ già finita la relazione tra Selvaggia Roma di Temptation Island e Luca. Quest’ultimo ha dato l’annuncio proprio nella giornata di oggi, lasciando senza parole i fan. Infatti, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, negli ultimi giorni, si era mostrata particolarmente serena a […] L'articolo Temptation Island, Selvaggia Roma ...